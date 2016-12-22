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«Газпром-Медиа» стала единственным владельцем Comedy Club
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«Газпром-Медиа» стала единственным владельцем Comedy Club
Технологии и медиа, 00:04
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«Газпром-Медиа» стала единственным владельцем Comedy Club
У Comedy Club Production, самого дорогого отечественного производителя ТВ-контента, вновь изменилась структура собственности. Теперь студия, оцененная в феврале 2015 года в 16,7 млрд руб., полностью принадлежит «Газпром-Медиа»
Актеры Гарик Мартиросян и Павел Воля (слева направо) на съемках комедийного шоу Comedy Club (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В декабре 2017 года российское ООО «Парнас-Медиа», на 100% принадлежащее ООО «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение», стало единственным владельцем кипрской TCT Production Ltd, свидетельствуют данные кипрского реестра компаний. В результате этой сделки «Газпром-Медиа» консолидировала 100% продюсерской студии Comedy Club Production — одного из ключевых поставщиков контента для канала ТНТ (шоу Comedy Club, Comedy Woman, «Танцы», сериал «Интерны» и др.).

Представитель «Газпром-Медиа» отказался от комментариев.

Ранее холдингу принадлежало 74,99% Comedy Club Production, остальное было у TCT Production Ltd. С ноября 2017 года и до момента этой сделки 50% TCT Production Ltd, как писал РБК, через цепочку компаний владел гражданин Индии Ракеш Кумар Гай. Еще 50% было у офшора с Сейшельских островов, чьи бенефициары неизвестны.

Рекордсмен по стоимости

«Газпром-Медиа» стала основным владельцем Comedy Club Production в декабре 2011 года. На тот момент основателю Comedy Club Артуру Джанибекяну в головной компании принадлежало 39%, резиденту Comedy Club Гарику Мартиросяну — 10%, продюсерам Семену Слепакову и Вячеславу Дисмухаметову — по 1%. Еще 13% были у багамской TBH Investment Fund Ltd, 36% — у KC Production Ltd с Британских Виргинских островов. Бенефициары этих офшоров неизвестны.

На момент сделки 74,99% Comedy Club Production Holdings (Cyprus) Ltd медиахолдинг оценил почти в 10,3 млрд руб., а всю компанию, соответственно, в 13,7 млрд руб. ($436 млн по курсу ЦБ на день сделки). Почти 7,5 млрд руб. были перечислены сразу, оставшиеся 2,8 млрд руб. выплачивались в течение последующих трех лет при достижении менеджментом Comedy Club Production целевых показателей.

Сделка стала рекордной для отечественного рынка производителей контента. Другие продюсерские компании при покупке оценивались в десятки миллионов долларов. Например, в 2005 году Access Industries за 50% студии «Амедиа» (сериалы «Не родись красивой», «Бедная Настя» и др.), заплатила, по экспертным оценкам, $25 млн. В 2014-м канал ТНТ приобрел «Гудсторимедиа» («Реальные пацаны», «Физрук»), пообещав выплатить ее основателям в течение пяти лет $50 млн.

В феврале 2015 года Comedy Club Production обновила свою оценку. Как сообщал РБК, в ходе перепродажи внутри структур «Газпром-Медиа» 74,99% головной Comedy Club Production Holdings (Cyprus) Ltd оценивались уже в 12,5 млрд руб., а вся компания — почти в 16,8 млрд руб. В долларовом выражении бизнес из-за девальвации рубля, однако, подешевел — в 2015-м вся Comedy Club Production стоила $268 млн.

Без Александра Карманова

В 2015 году также стало известно, что бенефициаром оставшихся 25,01% Comedy Club Production оказался Александр Карманов, гендиректор Евразийского трубопроводного консорциума и основатель студии «Солярис Промо Продакшн». Эта компания, как и Comedy Club Production, является ключевым поставщиком контента для ТНТ — с 2015 года она производит для телеканала ежедневное реалити-шоу «Дом-2».

Владельцем блокпакета Comedy Club Production Александр Карманов перестал быть только в ноябре этого года, когда 25,01% перешли к TCT Production Ltd.

Александр Карманов отказался от комментариев, объяснив это тем, что давно не имеет к TCT Production Ltd «никакого отношения».

Карманов был причастен к бизнесу Comedy Club Production более десяти лет, свидетельствуют документы Comedy Club Production Pte Ltd, в прошлом головной структуры производителя. В апреле 2007 года Карманов был назначен ее директором.

«Газпром-Медиа» вышла на Start

Переход кипрской TCT Production Ltd под контроль «Парнас-Медиа» сделал «Газпром-Медиа» и совладельцем онлайн-кинотеатра Start. Его развивают основатели продюсерской студии Yellow, Black and White. Ранее она была ключевым поставщиком контента для канала СТС (сериалы «Кухня», «Отель «Элион» и др.), но с лета этого года продюсеры Yellow, Black and White работают над запуском нового телеканала «Супер», принадлежащего «Газпром-Медиа».

В ноябре 2017 года TCT Production Ltd получила 26% в ООО «Старт Медиа», основанном продюсерами Yellow, Black and White. Представитель Yellow, Black and White не ответил на запрос РБК.​

Авторы: Сергей Соболев, Галина Казакулова.
Теги: Александр Карманов , Comedy Club Production , «Газпром-Медиа»
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