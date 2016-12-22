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На Марсе обнаружили подземное озеро с подходящими для жизни условиями
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На Марсе обнаружили подземное озеро с подходящими для жизни условиями
Технологии и медиа, 22:46
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На Марсе обнаружили подземное озеро с подходящими для жизни условиями

Радар Европейского космического агентства (ESA) обнаружил подземное озеро из жидкой воды на южном полюсе Марса. Об этом говорится в сообщении ESA.

По данным агентства, озеро находится на глубине около 1,5 км от поверхности Марса под толщей льда и пыли, а его площадь занимает 200 км. В ESA отметили, что в схожих озерах на Земле живут некоторые виды бактерий, однако есть ли они на Марсе, неизвестно.

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Доказательства существования на Марсе жидкой воды ученые NASA представили в 2015 году, после проведения спектрального анализа поверхности планеты. В каналах на экваторе Марса они нашли следы гидратов, в которых содержались молекулы воды — хлорат и перхлорат магния, а также перхлорат натрия.

В июне американское космическое агентство сообщило, что марсоход Curiosity нашел молекулы органических соединений в горных породах на Марсе.​

Теги: Марс , озеро
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