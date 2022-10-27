«Коммерсантъ» узнал об идее «Ростелекома» ограничить импорт смартфонов

Без ограничений на рынке импортной техники отечественным смартфонам с операционной системой «Аврора» будет тяжело завоевать значительную долю рынка, признает «Ростелеком»

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

«Ростелеком» к 2030 году планирует разработать и выпустить три линейки смартфонов и планшетов для бизнеса, госсектора и граждан на базе российской операционной системы «Аврора», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на стратегию развития национальной мобильной экосистемы.

На отечественной технике, которая будет работать на «Авроре», будут предустановлены российские приложения.

Документ, который разработал «Ростелеком», описывает несколько сценариев развития проекта.

Негативный сценарий предусматривает выпуск к 2030 году 1,5 млн устройств на «Авроре». Драйверами спроса на отечественную технику в этом случае должен стать госзаказ от силовых и других госструктур.

«Максимальный» сценарий предполагает продажу 65,9 млн устройств к тому же сроку, однако потребует значительной государственной поддержки. Среди таких мер — постепенный запрет использования российского ПО на иностранных мобильных ОС, введение квот на ввоз техники из-за границы (в том числе запрет параллельного импорта), субсидирование и др. Стоимость проекта в презентации не уточняется. Финансировать его «Ростелеком» предлагает через концессии с органами власти или дистрибьюторами.

Чтобы популяризовать отечественные смартфоны среди граждан, «Ростелеком» предлагает новый федеральный проект — «Социальный телефон», который подразумевает «выдачу отечественных смартфонов социально уязвимым слоям населения». Без этого условия «выход в потребительский сегмент будет невозможным», признается в документе. В перспективе разработчики концепции обещают масштабировать экосистему на страны БРИКС (Индия, КНР, ЮАР, Бразилия), а затем выйти на рынки Турции, Алжира и т. д.

Объем российского рынка В первом полугодии 2022 года общий парк смартфонов Samsung на руках у российских граждан составил 48 млн штук (38% смартфонов в России), Apple — 19 млн (15%), Xiaomi — 27 млн (более 20%), подсчитал аналитический центр холдинга GS Group. Таким образом, число используемых смартфонов в стране может составлять более 120 млн, без учета кнопочных телефонов. Потенциальный объем рынка для устройств отечественной мобильной экосистемы в России в документе оценивается в 138 млн гаджетов (за какой период, в презентации не уточняется), из них порядка 80% придется на граждан, 17% — на корпоративный сектор и около 4% — на госсектор. То есть «пересадить» на отечественные смартфоны «Ростелеком» в «максимальном» сценарии хотел бы всех российских пользователей.

Концепция была представлена Минцифры и Минпромторгу, рассказал собеседник «Коммерсанта». В Минпромторге подтвердили газете, что рассматривали проект «в части, касающейся оценки производственных возможностей отечественных производителей мобильных устройств». В Минцифры также «ознакомлены с предложениями», но отмечают сложность их реализации «в условиях существующих серьезных бюджетных ограничений». В «Ростелекоме» заявили, что считают важным развитие национальной мобильной экосистемы.

В реестр российского софта внесена только одна ОС для мобильных устройств — «Аврора», которую разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа», писал в июле РБК.

Также над созданием ОС для смартфона работает «Лаборатория Касперского», говорил в начале июня основатель компании Евгений Касперский. Пока в реестр российского ПО от этой компании входит KasperskyOS — операционная система для встраиваемых систем с особыми требованиями к кибербезопасности, подключенных к интернету.

Также разработкой отечественной операционной системы занимается «НТЦ ИТ Роса», которая принадлежит ООО «Альтернатива капитал» Леонида Реймана.

Рейман с 1999 по 2008 год был сначала главой Госкомитета по телекоммуникациям, а после его преобразования в Министерство связи и информационных технологий (сейчас — Минцифры) возглавлял и его. В 2008–2010 годах Рейман был советником президента Дмитрия Медведева, после чего ушел заниматься бизнесом.

«НТЦ ИТ Роса» была создана в том же 2010 году на базе интегратора свободного программного обеспечения Pingwin Software и французского Linux-разработчика Mandriva. Компания специализируется на создании операционных систем на базе Linux для серверов и стационарных компьютеров. Ряд ее продуктов включены в реестр российского софта. Именно на этот список должны ориентироваться госструктуры при госзакупках, отдавая предпочтения включенным в него программам.