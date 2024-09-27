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Технологии и медиа ,  
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Google ответила на сообщения об ограничении доступа россиян к аккаунтам

Google: компания решает проблемы с восстановлением доступа россиян к аккаунтам
Google знает о проблемах с аккаунтами у некоторых пользователей из России и решает их, сообщили в компании. Они возникли при попытке подтвердить профиль через СМС с российских номеров. Минцифры заявляло о мерах со стороны Google
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Американская компания Google осведомлена о трудностях с использованием учетных записей у некоторых пользователей из России и решает проблемы с восстановлением доступа к своим сервисам в стране, сообщили «Известиям» в корпорации.

«Мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России», — отметили в Google.

Некоторые пользователи из России столкнулись с проблемами при регистрации нового аккаунта в Google в начале сентября: для подтверждения платформа требовала от них ввести номер телефона, однако при вводе российского кода появлялось предупреждение: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения». Телеграм-канал «Код Дурова» отмечал, что для проверки не подходили как российские номера телефонов, так и номера ряда стран СНГ.

РБК направил запрос в Google.

Минцифры подтвердило, что Google ограничил создание аккаунтов россиянам
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В российском Минцифры после этого заявили, что Google ограничила создание новых аккаунтов для пользователей из России. «Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», — сообщили в ведомстве.

Опрошенные РБК эксперты, в свою очередь, отмечали, что подобные проблемы появлялись и раньше. «Это перманентная проблема, что происходит проблема с регистрацией с российских номеров, падает СМС-шлюз, с которого можно это делать», — пояснял ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Специалист также предположил, что шлюз был заблокирован в России. Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко связал затруднения с новыми санкциями США, вступившими в силу 12 сентября. В соответствии с ними американские компании и физлица не могут оказывать IT-консалтинговые услуги и услуги по проектированию, а также услуги IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего ПО российским организациям и гражданам.

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