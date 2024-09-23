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Глава «Аэрофлота» назвал сроки появления Wi-Fi в самолетах

Глава «Аэрофлота»: Wi-Fi в самолетах может появиться в 2027 году
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний в 2027-2028 годах, сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на пленарной сессии форума «Цифровая транспортация».

«Коллеги из Минцифры обещали в 2027-2028 году. Безусловно, мы этого ждем, соответствующее соглашение подписали, и пассажиры, думаю, хотят», — сказал Александровский.

Он также добавил, что хотел бы сделать такую услугу бесплатной для пассажиров.

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Фото:Midjourney

В мае глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что проект по предоставлению интернета в самолетах будет называться «Бюро 1440». Эта компания входит в «ИКС Холдинг» и занимается созданием низкоорбитальной спутниковой группировки, чтобы оказывать услуги широкополосного доступа в интернет с глобальным покрытием с 2027 года.

Предполагается, что группировка будет состоять из более чем 900 спутников. Несколько тестовых космических аппаратов связи «Рассвет-1» уже выведены на орбиту. Помимо России, компания планирует оказывать услуги более чем в 70 странах. РБК узнал, что проект «Бюро 1440» обойдется примерно в 445 млрд руб.

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