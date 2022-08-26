Сокуров поспорил с Михалковым о запрете фильмов с уехавшими из России
В России не нужно показывать фильмы, в которых участвуют артисты, принявшие решение покинуть Россию. Об этом заявил президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) режиссер Никита Михалков, передает «Интерфакс».
«Мое отношение к этому определенное — нет, не выпускать», — сказал Михалков, отвечая на вопрос, стоит ли выпускать в российский прокат фильмы, в которых участвуют артисты, уехавшие из России.
Михалков считает неблагодарными артистов, которые покинули Россию или высказались против спецоперации России на Украине. «Они сделали свой выбор, и все», — отметил режиссер.
Он призвал не сравнивать уехавших артистов с эмигрантами 20-х годов прошлого века, так как последние «не бросали родину, они не приняли власть, и в результате они породили фантастическую эмигрантскую культуру».
Режиссер Александр Сокуров, напротив, считает, что в России нужно выпускать в прокат фильмы с артистами, покинувшими страну после начала спецоперации, и выразил надежду, что предложение Михалкова не поддержат на государственном уровне.
«Я надеюсь, что этого не будет. Я надеюсь, что ни Минкультуры, ни администрация президента не поддержат подобные предложения. Потому что это художественные произведения, которые должны показываться, они должны жить в кинематографическом пространстве России, они должны быть. Я решительно против подобных устремлений», — сказал Сокуров.
РБК направил запрос в пресс-службу Минкультуры.
После начала российской военной операции на Украине против ее проведения высказывались многие общественные деятели, ученые, актеры и музыканты. Через два дня после начала боевых действий худрук Театра наций Евгений Миронов опубликовал обращение, которое подписали 17 ведущих деятелей культуры. Среди них — народные артисты Олег Басилашвили, Владимир Спиваков и Алиса Фрейндлих, гендиректор Большого театра Владимир Урин и другие.
Авторы обращения призвали ответственных за проведение операции лиц остановить боевые действия и начать переговоры о мире. Они писали, что выступают не только как деятели культуры, а как обычные люди и российские граждане.
Кроме того, с антивоенными заявлениями выступали телеведущие Иван Ургант и Максим Галкин, а также музыканты Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Валерий Меладзе, писатели Борис Акунин и Людмила Улицкая, артисты Данила Козловский, Чулпан Хаматова, режиссеры Кирилл Серебренников и Кантемир Балагов, а также многие другие.