Facebook начал скрывать счетчик лайков от пользователей

Facebook начал отключать счетчик лайков для пользователей из Австралии. Похожий эксперимент в Instagram уже запустили в семи странах

Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Компания Facebook объявила о проведении тестового отключения счетчика лайков для пользователей одноименной соцсети в Австралии. Автор поста сможет видеть их количество, другие люди — нет, пишет CNN со ссылкой на заявление Facebook.

«Мы проводим ограниченные тесты, в рамках которых лайки, реакции и количество просмотров видео в Facebook будут приватными», — заявили в компании. В Facebook хотят изучить, как на нововведение отреагируют пользователи, чтобы понять, пойдет ли отключение счетчика лайков на пользу соцсети.

О том, что Facebook работает над сокрытием числа лайков, стало известно в начале сентября. Это поможет снизить давление на пользователей и побудить их чаще делать публикации, писало издание TechCrunch. В компании хотят избежать ситуаций, когда пользователь не хочет размещать пост, так как считает, что запись соберет мало лайков.

В июле аналогичную функцию запустили в Instagram, которым владеет Facebook. Возможность скрыть счетчик лайков и количество просмотров видео запустили в семи странах — Австралии, Бразилии, Новой Зеландии, Канаде, Ирландии, Италии и Японии.