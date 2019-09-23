WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook

В Snapchat подготовили досье о том, как Facebook мешал их бизнесу, выяснила WSJ. Федеральная торговая комиссия США уже заинтересовалась методами, которыми компания Цукерберга боролась с конкурентами

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Федеральная торговая комиссия США (FTC), ведущая расследование в отношении Facebook, получила от конкурентов компании информацию, какое влияние она оказывала на развитие их бизнеса. В частности, речь идет о проекте «Волан-де-Морт» — досье, собранном юристами Snapchat, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В Snap перечислили действия Facebook, которые могли навредить бизнесу компании. Юристы утверждают, что владельцам популярных аккаунтов и инфлюенсерам сотрудники соцсети не советовали размещать на своих страницах в Instagram (в 2012 году это приложение приобрел Facebook) ссылки на аккаунты в Snapchat. В компании подозревают, что контент из Snapchat намеренно не давали выводить в тренды Instagram. По версии Snap, строптивых пользователей могли лишить галки, свидетельствующей о верификации: такой шаг мог осложнить их работу через Instagram.

Отдельно FTC заинтересовал израильский стартап Onavo, который Facebook приобрел в 2013 году. Бесплатное мобильное приложение Onavo предлагало пользователям защитить их данные с помощью VPN — трафик перенаправлялся на серверы Facebook, что делало возможным анализ персональных данных.

В 2017 году WSJ писала, что у Facebook появилась возможность следить, какие приложения ее участники используют на своих смартфонах. Бывшие сотрудники компании говорили, что данные Onavo упоминались во внутренних отчетах и документах Facebook.