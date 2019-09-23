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Технологии и медиа ,  
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WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook
В Snapchat подготовили досье о том, как Facebook мешал их бизнесу, выяснила WSJ. Федеральная торговая комиссия США уже заинтересовалась методами, которыми компания Цукерберга боролась с конкурентами
Facebook FB $186,78 -1,8% Купить
Фото: Richard Drew / AP

Федеральная торговая комиссия США (FTC), ведущая расследование в отношении Facebook, получила от конкурентов компании информацию, какое влияние она оказывала на развитие их бизнеса. В частности, речь идет о проекте «Волан-де-Морт» — досье, собранном юристами Snapchat, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В Snap перечислили действия Facebook, которые могли навредить бизнесу компании. Юристы утверждают, что владельцам популярных аккаунтов и инфлюенсерам сотрудники соцсети не советовали размещать на своих страницах в Instagram (в 2012 году это приложение приобрел Facebook) ссылки на аккаунты в Snapchat. В компании подозревают, что контент из Snapchat намеренно не давали выводить в тренды Instagram. По версии Snap, строптивых пользователей могли лишить галки, свидетельствующей о верификации: такой шаг мог осложнить их работу через Instagram.

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Отдельно FTC заинтересовал израильский стартап Onavo, который Facebook приобрел в 2013 году. Бесплатное мобильное приложение Onavo предлагало пользователям защитить их данные с помощью VPN — трафик перенаправлялся на серверы Facebook, что делало возможным анализ персональных данных.

В 2017 году WSJ писала, что у Facebook появилась возможность следить, какие приложения ее участники используют на своих смартфонах. Бывшие сотрудники компании говорили, что данные Onavo упоминались во внутренних отчетах и документах Facebook.

В частности, у Facebook появилась информация, сколько времени пользователи Snapchat проводят за изучением той или иной функции приложения, а также сколько сообщений они отправляют, рассказал один из источников WSJ. В феврале этого года Facebook решил закрыть Onavo.

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По данным WSJ, в FTC хотят установить, хотел ли основатель Facebook Марк Цукерберг скупить те стартапы, которые могли в будущем стать конкурентами соцсети. В ряде случаев после отказа Facebook копировал находки этих стартапов.

На встрече Цукерберга с основателями стартапов, где присутствовали руководители Snap и Foursquare, основатель Facebook поставил им ультиматум — либо они принимают цену, предложенную за их компании, либо Facebook будет копировать их продукт. В обоих случаях после отказа Facebook скопировал те или иные функции приложений-конкурентов, пишет WSJ.

Представитель Facebook заявила WSJ, что пользователи только выигрывают от того, что сразу две компании предлагают схожие сервисы, так как конкуренция заставляет всех улучшать функционал.

За последние несколько месяцев FTC связалась с десятками руководителей технологических компаний и разработчиками приложений. Сотрудники комиссии также поговорили с главами стартапов, которые перестали работать после потери доступа к платформе Facebook, а также с теми, чьи компании были куплены Facebook.

В самом Facebook опасаются, что конкуренты могут предоставить властям информацию, способную повредить компании. По данным источников WSJ, в Facebook сейчас обсуждают, как наладить отношения с другими фирмами из Кремниевой долины.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Facebook, Snapchat
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