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Технологии и медиа ,  
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В Facebook допустили отказ от счетчика лайков под постами
Введение этой функции может увеличить активность пользователей, отмечает TechCrunch. Ранее эксперимент по скрытию количества лайков начал Instagram. В Facebook не стали отрицать, что рассматривают возможность скрыть лайки
Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Facebook изучает возможность введения функции, которая позволяет скрыть число лайков под постами пользователей в новостной ленте, пишет TechCrunch.

Первой внимание на это обратила пользователь Twitter и эксперт портала Джейн Вонг, она опубликовала скриншоты приложения соцсети для Android. 

На снимках экрана не видно, сколько пользователей поставили лайки под публикацией. Список людей, которые отреагировали на пост, остается доступен, но их число скрыто. «Интересно, что лайки или реакция на комментарии еще не спрятаны. Но это может быть связано с тем, что эта функция находится на ранней стадии разработки», — пишет эксперт в своем блоге.

В Facebook подтвердили TechCrunch, что рассматривают возможность тестирования версии без счетчика лайков. Однако в компании отметили, что для пользователей она пока не доступна.

Как пишет издание, сокрытие числа лайков может снизить давление на пользователей и побудить их чаще делиться публикациями. Facebook постепенно становится соцсетью, где пользователи делятся яркими жизненными событиями, в то время как Instagram и Snapchat чаще используются для обмена повседневной информацией, отмечает TechCrunch. Facebook хочет избежать случаев, когда пользователи решают не делать публикации, поскольку, по их мнению, они не соберут достаточно лайков, говорится в статье.

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Instagram отказался от числа лайков под постами пользователей семи стран

В апреле TechCrunch выяснил, что тестировать функцию, скрывающую лайки, начал Instagram. О том, что компания тестирует новый дизайн, также рассказала Джейн Вонг. Отказ от лайков может стать частью кампании по изменению поведения пользователей, которые в настоящее время зависят от их числа, отмечал портал.

В середине июля Instagram объявила, что запустила в ряде стран экспериментальную функцию, которая скрывает число лайков для друзей пользователей. Изменения коснулись Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Канады Новой Зеландии и Японии.  Результаты тестирования в Instagram пока не раскрывают, отмечает TechCrunch.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Facebook, лайки
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