В Facebook допустили отказ от счетчика лайков под постами

В Facebook допустили отказ от счетчика лайков под постами

Введение этой функции может увеличить активность пользователей, отмечает TechCrunch. Ранее эксперимент по скрытию количества лайков начал Instagram. В Facebook не стали отрицать, что рассматривают возможность скрыть лайки

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Facebook изучает возможность введения функции, которая позволяет скрыть число лайков под постами пользователей в новостной ленте, пишет TechCrunch.

Первой внимание на это обратила пользователь Twitter и эксперт портала Джейн Вонг, она опубликовала скриншоты приложения соцсети для Android.

На снимках экрана не видно, сколько пользователей поставили лайки под публикацией. Список людей, которые отреагировали на пост, остается доступен, но их число скрыто. «Интересно, что лайки или реакция на комментарии еще не спрятаны. Но это может быть связано с тем, что эта функция находится на ранней стадии разработки», — пишет эксперт в своем блоге.

В Facebook подтвердили TechCrunch, что рассматривают возможность тестирования версии без счетчика лайков. Однако в компании отметили, что для пользователей она пока не доступна.