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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» пообещал полеты на Луну в 4 раза дешевле, чем у NASA

Стоимость каждого из четырех полетов в рамках американской программы Artemis составит, по предварительным оценкам, более $4 млрд. Затраты на аналогичный российский проект будут значительно меньше, заявили в институте «Агат»
Корабль &laquo;Орел&raquo;
Корабль «Орел» (Фото: РКК «Энергия» /  Роскосмос)

Расчетная стоимость полета на Луну на российском корабле «Орел» в четыре раза ниже, чем у полета в рамках американской программы Artemis. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе научно-исследовательского института «Роскосмоса» «Агат».

В NASA стоимость каждой из первых четырех миссий Artemis оценили в $4,1 млрд. Полеты будет осуществлять команда из четырех человек на корабле Orion с помощью ракеты сверхтяжелого класса Space Launch System. Программу финансирует правительство США, первый полет запланирован на август текущего года, а последний — на май 2024-го.

«Необходимо отметить, что проработки аналогичной задачи для полета четырех человек на пилотируемом транспортном корабле «Орел» (проходит наземную экспериментальную отработку), выводимом с помощью ракеты сверхтяжелого класса «Енисей» (проект разработан), показали возможность решения этой задачи не менее чем в четыре раза дешевле», — цитирует агентство пресс-службу «Агата». Там объяснили разницу эффективным использованием советских программ и изначальной разработки. В «Агате» добавили, что такие масштабные проекты лучше осуществлять совместно с другими странами: это позволяет распределить между участниками «лучшие технические решения и заделы».

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Фото:roscosmos.ru

В июле в «Роскосмосе» заявили о решении отложить работы по пилотируемым полетам на Луну и сосредоточиться на более насущным задачах — дистанционном зондировании Земли, развитии связи. Проект ракеты «Енисей» пока не принят, работа госкорпорации по ракете-носителю «Союз-5» продолжается, добавили в ведомстве.

Российская лунная программа была утверждена в 2018 году и рассчитана до 2040 года. Первый из трех ее этапов (2021–2025) предполагает создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля «Орел» и беспилотные облеты на нем Луны, а также исследование Луны автоматическими станциями серии «Луна» и начало строительства ракеты «Енисей». Второй этап — высадка космонавтов и размещение первых элементов посещаемой базы и спутников связи. Третий, финальный, — строительство лунной базы и создание на Луне двух астрономических обсерваторий.

В апреле занимавший тогда пост главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сказал президенту Владимиру Путину, что межпланетную автоматическую станцию «Луна-25», запуск которой с 2015 года неоднократно переносили, должны успеть запустить в третьем квартале текущего года.

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