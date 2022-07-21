Россиянин вышел в космос с итальянкой

Фото: roscosmos.ru

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Участники экспедиции на Международной космической станции (МКС) — российский космонавт Олег Артемьев и астронавт ESA Саманта Кристофоретти — вышли в открытый космос. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Участники 67-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев (командир экспедиции) и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти начали выход в открытый космос по российской программе. Люк малого исследовательского модуля «Поиск» был открыт в четверг, 21 июля 2022 года, в 17:50 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Длительность выхода запланирована на шесть с половиной часов. Космонавты запустили восемь наноспутников ЮЗГУ-55 и два наноспутника «Циолковский-Рязань», созданных студентами Юго-Западного государственного университета и Рязанского радиотехнического государственного университета.

Также космонавты перенесут платформу с адаптерами с малого исследовательского модуля «Поиск» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука» и установят адаптер для дистанционного манипулятора ERA на модуле «Поиск».

Это 62-й выход в открытый космос в рамках российской экспедиции и четвертый в 2022 году. Для россиянина этот выход в космос станет шестым в карьере, для итальянки — первым. Кроме того, отметили в «Роскосмосе», Кристофоретти стала первым итальянским космонавтом, который вышел в открытый космос в российском скафандре.

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Последний выход в открытый космос россиянина совместно с иностранным космонавтом состоялся в 2009 году. 5 и 10 июня за бортом вместе работали российский космонавт Геннадий Падалка и американский астронавт Майкл Барратт.