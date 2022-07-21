Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК Life
РБК+
Новая экономика
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК Life
РБК+
Новая экономика
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 57,11 (+1,29) Инвестиции, 16:44
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 56,48 (+1,63) Инвестиции, 16:44
СБУ предъявила обвинения судье, приговорившему к смерти иностранцев в ДНР Политика, 23:25
В Италии 25 сентября пройдут досрочные выборы в парламент Политика, 23:06
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 23:00
Рекордсмена Лиги чемпионов прооперировали после обнаружения опухоли яичка Спорт, 22:59
Россиянин вышел в космос с итальянкой Технологии и медиа, 22:57
Евросоюз официально ввел очередной пакет санкций против России Политика, 22:45
Минобороны обвинило ВСУ в грабеже домов в Славянске в российской форме Политика, 22:28
«Локомотив» подписал контракт со скандальным футболистом Спорт, 22:20
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Шортисты» Tesla потеряли за один день свыше $1 млрд Инвестиции, 22:06
Неповторимое открытие: что такое кризис воспроизводимости в науке Социальная экономика, 21:50
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 21:44
WSJ узнал об отказе ЕС поддержать санкции против «ВСМПО-Ависма» Политика, 21:33
Шахматный робот сломал палец семилетнему мальчику на турнире в Москве Спорт, 21:29
Лукашенко разрешил заочно судить уехавших из Белоруссии граждан Политика, 21:29
Технологии и медиа ,  
0 

Россиянин вышел в космос с итальянкой

Фото: roscosmos.ru
Фото: roscosmos.ru

Video

Участники экспедиции на Международной космической станции (МКС) — российский космонавт Олег Артемьев и астронавт ESA Саманта Кристофоретти — вышли в открытый космос. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Участники 67-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев (командир экспедиции) и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти начали выход в открытый космос по российской программе. Люк малого исследовательского модуля «Поиск» был открыт в четверг, 21 июля 2022 года, в 17:50 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Выход в космос: знаковые снимки Вселенной. Фотогалерея
Фотогалерея 

Длительность выхода запланирована на шесть с половиной часов. Космонавты запустили восемь наноспутников ЮЗГУ-55 и два наноспутника «Циолковский-Рязань», созданных студентами Юго-Западного государственного университета и Рязанского радиотехнического государственного университета.

Также космонавты перенесут платформу с адаптерами с малого исследовательского модуля «Поиск» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука» и установят адаптер для дистанционного манипулятора ERA на модуле «Поиск».

Это 62-й выход в открытый космос в рамках российской экспедиции и четвертый в 2022 году. Для россиянина этот выход в космос станет шестым в карьере, для итальянки — первым. Кроме того, отметили в «Роскосмосе», Кристофоретти стала первым итальянским космонавтом, который вышел в открытый космос в российском скафандре.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Oli Scarff/Getty Images В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать
Прогнозы
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Сколько денег нужно для идеальной жизни: отвечают британские ученые
Исследования
Pro
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи

Последний выход в открытый космос россиянина совместно с иностранным космонавтом состоялся в 2009 году. 5 и 10 июня за бортом вместе работали российский космонавт Геннадий Падалка и американский астронавт Майкл Барратт.

Теги
открытый космос Роскосмос Италия МКС
Материалы по теме
Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего врио главы госкорпорации
Политика
Выход в космос: знаковые снимки Вселенной. Фотогалерея
Общество
Чем запомнился Рогозин на посту главы «Роскосмоса». Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter