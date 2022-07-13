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«Роскосмос» отложил работы по пилотируемым полетам на Луну

«Роскосмос» решил отложить лунную программу и сосредоточиться на более «насущных делах», таких как дистанционное зондирование Земли, связь и «то, что нужно всем — и гражданским, и военным», сообщили в госкорпорации
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

«Роскосмос» отложил работы по пилотируемым полетам на Луну и сосредоточился на более насущных задачах, сообщил «Интерфаксу» исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко.

«Пока вправо сдвинулся вопрос со сверхтяжем, как и лунная программа. Мы расставляем приоритеты в сторону более насущных дел — дистанционное зондирование Земли, связь, то, что нужно всем — и гражданским, и военным. Поэтому научный космос сдвинулся», — сказал Блошенко.

Он добавил, что госкорпорация продолжает работать по ракете-носителю «Союз-5», являющейся составной частью сверхтяжелой ракеты. Проект сверхтяжелой ракеты «Енисей» пока не принят.

Что означает объявленное «возобновление» Россией лунной программы
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Автоматическая станция&nbsp;&laquo;Луна-25&raquo;

Российская лунная программа, утвержденная в 2018 году, рассчитана до 2040 года и включает в себя три этапа. Первый охватывает период с 2021 по 2025 год и предполагает создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля «Орел» и беспилотные облеты на нем Луны. Кроме того, в это время планируется исследование Луны автоматическими станциями серии «Луна» (25, 26, 27 и 28), а также начало строительства сверхтяжелой ракеты «Енисей» для пилотируемых полетов к Луне на втором этапе.

Второй этап предполагает высадку космонавтов и размещение первых элементов посещаемой базы, а также размещение спутников связи на окололунной орбите. На финальном этапе, намеченном на период после 2035 года, планировалось завершить строительство лунной базы, создать на Луне две астрономических обсерватории и необходимую инфраструктуру.

В середине апреля во время посещения космодрома Восточный президент Владимир Путин сообщил, что Россия возобновит свою лунную программу и запустит межпланетную автоматическую станцию «Луна-25». Эта станция должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако запуск в течение семи лет неоднократно переносили. На вопрос Путина, успеет ли «Роскосмос» запустить «Луну-25» в третьем квартале, Рогозин ответил: «Должны».

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В конце того же месяца глава «Роскосмоса» допустил, что миссии «Луна-26» и «Луна-27» будут скорректированы, поскольку в «текущей ситуации» госкорпорация будет тратить основные финансовые и производственные ресурсы «на увеличение орбитальной группировки». Миссия «Луна-26» готовилась для картографирования, а «Луна-27» — для исследования грунта. Последнюю планировали запустить в августе 2025 года, она должна была стать основой для развертывания российской инфраструктуры.

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лунная программа Роскосмос пилотируемый полет
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