В Японии частная ракета MOMO-4 упала в море после запуска

В Японии частная ракета MOMO-4 упала в море после запуска

Малогабаритная ракета MOMO-4, разработанная японской частной компанией, упала в море почти сразу после запуска. Причиной нештатной ситуации назвали преждевременное отключение двигателя из-за сбоя бортового компьютера

Разработанная Interstellar Technologies ракета MOMO-3 (Фото: Twitter Interstellar Technologies Inc.)

Ракета MOMO-4, разработанная частной японской компанией Interstellar Technologies, упала в море практически сразу после запуска. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

«Время запуска Pattors Dream MOMO 4 — 16:20, достигнутая высота предварительно составила 13 км. Подтверждено, что она упала на расстоянии до 9 км от берега», — сообщила компания.

Согласно данным компании, у ракеты из-за сбоя бортового компьютера раньше времени отключился двигатель. «Ракета безопасно упала в море», — сообщала компания.

Interstellar Technologies — частная японская компания, которая занимается космическими разработками с 1997 года. В 2017 году компания создала первую частную японскую ракету MOMO, однако первые ее пуски завершались неудачами. Так, например, в июне 2018 года запуск ракеты закончился ее взрывом сразу после старта.