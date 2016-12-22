Частная японская ракета взорвалась сразу после запуска

Запуск ракеты Momo 2, полностью созданной японской частной компанией Interstellar Technologies, завершился взрывом снаряда сразу после старта. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

Запуск проводился возле поселка Таики на острове Хоккайдо. Ракета пролетела несколько десятков метров, после чего из двигателя пошел дым, она взорвалась, обломки упали на стартовую площадку. Из-за этого там начался пожар, персонал был срочно эвакуирован. Возгорание было потушено, никто не пострадал. Сейчас компания устанавливает причины взрыва.

Предыдущий запуск ракеты Momo прошел в июле 2017 года. Тогда двигатель снаряда был аварийно отключен, ракета упала в 8 км от берега.

Компанию Interstellar Technologies основали в 1997 году с целью предоставления услуг по запуску спутников на ракетах-носителях собственного производства. С 2006 года компания начала разработки собственных ракетных двигателей, в 2011 году был произведен первый показательный пуск ракеты со стартовой площадки у поселка Таики. В 2014 году Interstellar Technologies начал разработку ракеты Momo.