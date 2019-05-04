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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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В Японии с третьей попытки запустили первую частную ракету

В Японии успешно запустили первую частную ракету Momo 3, созданную японской компанией Interstellar Technologies. Об этом сообщается в ее аккаунте в Twitter.

Запуск осуществили с космодрома, расположенного около города Тайки на острове Хоккайдо. Ракета поднялась на 100 км в высоту.

Этот запуск частной ракеты стал третьим, однако предыдущие попытки были неудачными. В конце июля 2017 года первый запуск прервался спустя 80 секунд. Причиной стало прекращение передачи телеметрической информации о двигателе.

В конце июня 2018 года запуск ракеты закончился ее взрывом сразу после старта. Она успела пролететь лишь несколько метров, после чего двигатель задымился. Обломки ракеты упали на стартовую площадку, и начался пожар. Персонал эвакуировали.

Теги: Япония, частная ракета, запуск
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