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Variety назвал кандидатов на роль нового Джеймса Бонда

Variety: Джеймса Бонда в новом фильме может сыграть Элорди, Холланд или Дикинсон
Основные кандидаты на роль — Джейкоб Элорди (сериал «Эйфория»), Том Холланд («Человек-паук») и Харрис Дикинсон («Малефисента»). Ранее было объявлено, что фильм снимет Дени Вильнёв. Он выйдет не раньше 2028 года, пишет Variety

Джейкоб Элроди
Том Холланд
Харрис Дикинсон
Джейкоб Элроди
Том Холланд
Харрис Дикинсон
Джейкоб Элроди
(Фото: Kate Green / Getty Images)
Том Холланд
(Фото: Leon Bennett / Getty Images)
Харрис Дикинсон
(Фото: Gareth Cattermole / Getty Images )

Команда Amazon MGM Studios выбрала нескольких претендентов на роль Джеймса Бонда в новом фильме о британском шпионе, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.

Студия и продюсеры хотят, чтобы исполнитель главной роли был выбран из числа британских актеров моложе 30 лет, говорят инсайдеры. Среди основных претендентов они называют Джейкоба Элорди (сериал «Эйфория»), Тома Холланда («Человек-паук») и Харриса Дикинсона («Малефисента: Владычица тьмы»). Как отмечает Variety, Элорди является австралийцем.

Ранее возможными претендентами назывались Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец», «Носферату») и Генри Кавилл (сериал «Ведьмак»), однако им 35 и 42 года соответственно, пишет издание. Variety также упомянул британского чернокожего актера Идриса Эльбу («Три тысячи лет желаний», «Тор: Рагнарёк»), но указал на его возраст — 52 года. По данным портала, на данный момент никаких встреч с ним касательно роли не проводилось.

Стало известно, кто снимет новый фильм о Джеймсе Бонде
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Дени Вильнев

Amazon MGM Studios ранее объявила, что режиссером нового фильма о Бонде станет снявший оскароносную «Дюну» Дени Вильнёв. Исполнительным продюсером назначена Таня Лапойнт, а продюсерами — Эми Паскаль и Дэвид Хейман. По сведениям Variety, фильм выйдет не ранее 2028 года.

Первый роман о Бонде «Казино «Рояль» вышел в 1953 году. Его написал офицер разведки и британский журналист Ян Флеминг. Затем появились более 10 романов о приключениях шпиона. В 1960-х начали выходить кинокартины о Бонде, также известном как «агент 007». Первая — «Доктор Ноу» Теренса Янга.

Фильмы про Бонда — одна из самых продолжительных и успешных кинофраншиз в истории. За почти 60 лет вышло более 20 кинокартин, которые снимались в разных странах и с разными актерами в главной роли. Среди исполнителей — Шон Коннери, Роджер Мур, Пирс Броснан, Тимоти Далтон и Дэниел Крейг. В создании фильмов также участвовали многие режиссеры, такие как Льюис Гилберт, Роджер Спаттисвуд, Мартин Кэмпбелл.

В 2022 году основатель Amazon Джефф Безос приобрел творческий контроль над бондианой. После этого отношения между руководством Amazon, продюсером Барбарой Брокколи и ее братом Майклом Уилсоном — владельцами кинокомпании EON Productions и бессменными продюсерами бондианы — окончательно испортились, а планы на новый фильм в рамках франшизы были свернуты.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Джеймс Бонд Бондиана актеры Amazon
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