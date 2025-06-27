Variety назвал кандидатов на роль нового Джеймса Бонда

Основные кандидаты на роль — Джейкоб Элорди (сериал «Эйфория»), Том Холланд («Человек-паук») и Харрис Дикинсон («Малефисента»). Ранее было объявлено, что фильм снимет Дени Вильнёв. Он выйдет не раньше 2028 года, пишет Variety

Джейкоб Элроди (Фото: Kate Green / Getty Images) Том Холланд (Фото: Leon Bennett / Getty Images) Харрис Дикинсон (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images )

Команда Amazon MGM Studios выбрала нескольких претендентов на роль Джеймса Бонда в новом фильме о британском шпионе, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.

Студия и продюсеры хотят, чтобы исполнитель главной роли был выбран из числа британских актеров моложе 30 лет, говорят инсайдеры. Среди основных претендентов они называют Джейкоба Элорди (сериал «Эйфория»), Тома Холланда («Человек-паук») и Харриса Дикинсона («Малефисента: Владычица тьмы»). Как отмечает Variety, Элорди является австралийцем.

Ранее возможными претендентами назывались Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец», «Носферату») и Генри Кавилл (сериал «Ведьмак»), однако им 35 и 42 года соответственно, пишет издание. Variety также упомянул британского чернокожего актера Идриса Эльбу («Три тысячи лет желаний», «Тор: Рагнарёк»), но указал на его возраст — 52 года. По данным портала, на данный момент никаких встреч с ним касательно роли не проводилось.

Amazon MGM Studios ранее объявила, что режиссером нового фильма о Бонде станет снявший оскароносную «Дюну» Дени Вильнёв. Исполнительным продюсером назначена Таня Лапойнт, а продюсерами — Эми Паскаль и Дэвид Хейман. По сведениям Variety, фильм выйдет не ранее 2028 года.

Первый роман о Бонде «Казино «Рояль» вышел в 1953 году. Его написал офицер разведки и британский журналист Ян Флеминг. Затем появились более 10 романов о приключениях шпиона. В 1960-х начали выходить кинокартины о Бонде, также известном как «агент 007». Первая — «Доктор Ноу» Теренса Янга.

Фильмы про Бонда — одна из самых продолжительных и успешных кинофраншиз в истории. За почти 60 лет вышло более 20 кинокартин, которые снимались в разных странах и с разными актерами в главной роли. Среди исполнителей — Шон Коннери, Роджер Мур, Пирс Броснан, Тимоти Далтон и Дэниел Крейг. В создании фильмов также участвовали многие режиссеры, такие как Льюис Гилберт, Роджер Спаттисвуд, Мартин Кэмпбелл.

В 2022 году основатель Amazon Джефф Безос приобрел творческий контроль над бондианой. После этого отношения между руководством Amazon, продюсером Барбарой Брокколи и ее братом Майклом Уилсоном — владельцами кинокомпании EON Productions и бессменными продюсерами бондианы — окончательно испортились, а планы на новый фильм в рамках франшизы были свернуты.