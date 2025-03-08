THR узнал, что Безос купил бондиану из мести назвавшей Amazon «идиотами»

Основатель Amazon Джефф Безос купил бондиану — франшизу об агенте 007 Джеймсе Бонде, чтобы отомстить ее продюссеру Барбаре Брокколе, назвавшей руководителей компании «идиотами». Об этом сообщает The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на инсайдера.

Эта цитата, как отмечает издание, приводилась в статье The Wall Street Journal, где описывались «прохладные» отношения между Брокколи и руководством Amazon.

Безос негативно отнесся к словам продюссера бондианы, пишет THR.

«Он прочитал ее цитату в [The Wall Street] Journal, позвонил и сказал: «Мне все равно, сколько это будет стоить, избавьтесь от нее», — рассказал инсайдер о ситуации. В итоге, как уточнил он, Безос выкупил права на франшизу примерно за $1 млрд.

Amazon приобрела права на выпуск фильмов о Бонде, купив студию Metro-Goldwyn-Mayer в 2022 году. После этого отношения между руководством Amazon, Брокколи и ее братом Майклом Уилсоном — владельцами кинокомпании EON Productions и бессменными продюссерами бондианы окончательно испортились, а планы на новый фильм в рамках франшизы были свернуты, писала WSJ.

На покупку Metro-Goldwyn-Mayer компания Безоса потратила $8,5 млрд. К концу февраля была закрыта сделка стоимостью еще в $1 млрд, в рамках которой к студии перешел полный контроль над франшизой, как и права самостоятельно ее развивать.