 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

THR узнал, что Безос купил бондиану из мести назвавшей Amazon «идиотами»

Основатель Amazon Джефф Безос купил бондиану — франшизу об агенте 007 Джеймсе Бонде, чтобы отомстить ее продюссеру Барбаре Брокколе, назвавшей руководителей компании «идиотами». Об этом сообщает The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на инсайдера.

Эта цитата, как отмечает издание, приводилась в статье The Wall Street Journal, где описывались «прохладные» отношения между Брокколи и руководством Amazon.

Безос негативно отнесся к словам продюссера бондианы, пишет THR.

«Он прочитал ее цитату в [The Wall Street] Journal, позвонил и сказал: «Мне все равно, сколько это будет стоить, избавьтесь от нее», — рассказал инсайдер о ситуации. В итоге, как уточнил он, Безос выкупил права на франшизу примерно за $1 млрд.

Amazon приобрела права на выпуск фильмов о Бонде, купив студию Metro-Goldwyn-Mayer в 2022 году. После этого отношения между руководством Amazon, Брокколи и ее братом Майклом Уилсоном — владельцами кинокомпании EON Productions и бессменными продюссерами бондианы окончательно испортились, а планы на новый фильм в рамках франшизы были свернуты, писала WSJ.

На покупку Metro-Goldwyn-Mayer компания Безоса потратила $8,5 млрд. К концу февраля была закрыта сделка стоимостью еще в $1 млрд, в рамках которой к студии перешел полный контроль над франшизой, как и права самостоятельно ее развивать.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Джефф Безос фото

Джефф Безос

бизнесмен, основатель Amazon
12 января 1964 года
Материалы по теме
Создатели бондианы назвали новую дату премьеры фильма
Технологии и медиа
Звезду бондианы Броснана будут судить из-за прогулки по Йеллоустоуну
Общество
Казино из «11 друзей Оушена» и «бондианы» решили продать за $5 млрд
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Взрыв Starship вызвал сбой авиасообщения во ФлоридеТехнологии и медиа, 04:45
В США впервые за 15 лет казнили заключенного через расстрелПолитика, 04:40
Экспертиза установила причины смерти Хэкмена и его супругиОбщество, 04:06
В аэропортах еще двух городов России ограничили полетыПолитика, 03:56
Президент Сирии призвал сторонников Асада сложить оружие «пока не поздно»Политика, 03:36
THR узнал, что Безос купил бондиану из мести назвавшей Amazon «идиотами»Технологии и медиа, 03:19
Республиканцы в конгрессе потребовали возобновить военную помощь КиевуПолитика, 02:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полетыПолитика, 02:39
Танкер столкнулся с контейнеровозом у берегов СтамбулаОбщество, 02:20
NYP узнала вероятный срок отступления ВСУ из Курской областиПолитика, 02:01
NYT сообщила о ссоре Маска и Рубио из-за «списка претензий» к ГосдепуПолитика, 01:23
В Германии россиянин получил пожизненный срок за убийство двух украинцевОбщество, 01:18
Путин поздравил россиянок с 8 мартаОбщество, 01:03
Telegraph узнал, куда Трамп может отправить войска США из ГерманииПолитика, 00:49