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Стало известно, кто снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

Новый фильм о Бонде снимет режиссер «Дюны» и «Бегущего по лезвию» Вильнёв
Режиссер оскароносной «Дюны» Дени Вильнёв снимет новый фильм про Джеймса Бонда, сообщила Amazon MGM Studios. С того времени, как Безос приобрел творческий контроль над бондианой, планы по франшизе были свернуты
Дени Вильнев
Дени Вильнев (Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press)

Франко-канадский режиссер Дени Вильнёв снимет новый фильм об агенте МИ-6 Джеймсе Бонде, сообщила Amazon MGM Studios в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Глава Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс отметил, что для студии «большая честь», что Вильнёв согласился стать режиссером следующей главы о Бонде. «Он мастер кинематографа, фильмография которого говорит сама за себя», — сказал он.

Сам Вильнёв поблагодарил Amazon MGM Studios за доверие и рассказал, что одни из самых ранних его воспоминаний о кино связаны с агентом 007. «Я вырос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде со своим отцом, со времен «Доктора Ноу» с Шоном Коннери. Я ярый фанат Бонда. Для меня он священная территория», — сказал Вильнев.

Исполнительным продюссером назначена Таня Лапойнт, а продюссерами — Эми Паскаль и Дэвид Хейман.

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Джефф Безос

В 2022 году фильм Дени Вильнёва «Дюна» получил премию «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий». Среди других работ режиссера — фильмы «Бегущий по лезвию 2049», «Пленницы», «Прибытие», «Враг» и другие.

Первый роман о Бонде «Казино «Рояль» вышел в 1953 году. Его написал офицер разведки и британский журналист Ян Флеминг. Затем появились более 10 романов о приключениях шпиона. В 1960-х начали выходить кинокартины о Бонде, также известном как «агент 007». Первая — «Доктор Ноу» Теренса Янга.

Фильмы про Бонда — одна из самых продолжительных и успешных кинофраншиз в истории. За почти 60 лет вышло более 20 кинокартин, которые снимались в разных странах и с разными актерами в главной роли. Среди исполнителей — Шон Коннери, Роджер Мур, Пирс Броснан, Тимоти Далтон и Дэниел Крейг. В создании фильмов также участвовали многие режиссеры, такие как Льюис Гилберт, Роджер Спаттисвуд, Мартин Кэмпбелл.

В 2022 году основатель Amazon Джефф Безос приобрел творческий контроль над бондианой. После этого отношения между руководством Amazon, продюссером Барбарой Брокколи и ее братом Майклом Уилсоном — владельцами кинокомпании EON Productions и бессменными продюсерами бондианы — окончательно испортились, а планы на новый фильм в рамках франшизы были свернуты.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
"Джеймс Бонд" Дени Вильнёв кино Amazon
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