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Технологии и медиа ,  
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Microsoft впервые за 40 лет изменит «синий экран смерти» Windows

Microsoft представит новый дизайн «экрана смерти» в обновлении для Windows 11 позднее этим летом
Фото: Anthony Kwan / Getty Images
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Microsoft впервые за почти 40 лет изменит дизайн синего «экрана смерти» (blue screen of death, BSOD) — сообщения в Windows, которое появляется при критическом сбое системы, пишет The Verge.

Ранее в этом году корпорация объявила, что экран будет зеленым. Теперь в Microsoft сообщили, что цвет изменится на черный.

С обновленного экрана исчезнут грустный смайлик и QR-код. Вместо них будут отображаться код ошибки и данные о системном драйвере, который вызвал проблему.

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Фото:Bruna Casas / Reuters

Вице-президент Microsoft Дэвид Уэстон заявил, что изменения призваны «внести ясность, предоставить более полную информацию» и дать возможность быстрее понять суть проблемы, чтобы ее можно было быстрее устранить.

Microsoft представит новый дизайн BSOD в обновлении для Windows 11 позднее летом 2025 года. Тогда же компания введет новую функцию Quick Machine Recovery, которая предназначена для быстрого восстановления персональных компьютеров, которые перестали загружаться. Это призвано предотвратить массовые сбои, подобные прошлогоднему инциденту, вызванному ошибкой в очередном обновлении системы защиты CrowdStrike.

Microsoft начала использовать «синий экран смерти» еще в первой версии Windows в 1985 году.

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