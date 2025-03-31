Microsoft решила изменить цвет «экрана смерти» в Windows 11

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Корпорация Microsoft сообщила о смене цвета экрана при сообщении о критической системной ошибке в операционной системе Windows 11 с синего на зеленый. Об этом компания рассказала в официальном блоге, посвященном анонсу сборки Windows 11 Insider Preview 26120.3653.

«Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для сообщений о неожиданных перезапусках, который соответствует принципам дизайна Windows 11 и направлен на то, чтобы пользователи могли как можно быстрее вернуться к работе», — говорится в сообщении.

Обновленный интерфейс стал более минималистичным — с экрана убрали смайлик «: (» и QR-код, которые ранее сопровождали сообщения об ошибках. В Microsoft отметили, что изменения направлены на упрощение взаимодействия с системой при неожиданном перезапуске.

Нововведение уже начало распространяться среди участников программы Windows Insider в Beta-, Dev- и Canary-каналах.

В феврале Microsoft сообщила об окончательном закрытии мессенджера и сервиса видеозвонков Skype в мае 2025 года.

Skype был разработан эстонскими программистами и запущен в 2003 году. В 2011 году Microsoft приобрела сервис, а в 2019 году начала сворачивать его поддержку, сначала закрыв бизнес-версию. Тогда компания предложила корпоративным пользователям перейти на Teams — платформу для коммуникации, созданную на основе Skype и интегрированную в экосистему Microsoft.

Популярность Skype начала снижаться во время пандемии COVID-19, когда пользователи массово перешли на Zoom. Если на момент покупки Microsoft аудитория сервиса составляла сотни миллионов человек, то к 2023 году его ежедневно использовали лишь 36 млн пользователей.