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Война санкций ,  
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«Коммерсантъ» сообщил о продаже доступа к Spotify и Netflix в даркнете

Продавцы предлагают присоединиться к зарубежным семейным аккаунтам. Большинство объявлений эксперты называют мошенническими, пишет издание
Фото: Thomas Trutschel / Photothek / ТАСС
Фото: Thomas Trutschel / Photothek / ТАСС

В даркнете и на интернет-площадках по размещению объявлений появились десятки предложений о продаже доступа к ушедшим из России сервисам Spotify, Netflix, Deezer и другим, а также к VPN, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

В даркнете есть и предложения по продлению подписки аккаунтов в стриминоговых сервисах и VPN-приложений, сообщили в «Лаборатории Касперского». Продавцы представляются магазинами цифровых товаров и пытаются заманить клиентов автоматическим оказанием услуги и круглосуточной техподдержкой, уточнили в компании, добавив, что такие предложения, как правило, оказываются обманом.

Издание также обратило внимание на примерно 60 предложений на «Авито» о продаже доступа к Spotify. Суть схемы заключается в подключении пользователя к зарубежному семейному аккаунту. Также газета нашла объявления с продажей доступа к Netflix и бесплатному VPN-сервису Windscribe. «Авито» не предоставило изданию комментарий по этому поводу.

По словам сооснователя проекта StopPhish Юрия Другача, на неназванном маркетплейсе в Рунете действуют 57 продавцов аккаунтов Spotify, в февраля их было 70. За минувший месяц цены на предлагаемые ими подписки выросли на треть.

До 40% объявлений с продажей доступа к стриминговым сервисам являются мошенническими, считает глава отдела исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Правда, проверить это можно только в случае покупки, отметил он.

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При этом начальник отдела информационной безопасности «Серчинформ» Алексей Дрозд говорит, что с большой вероятностью купленный в даркнете аккаунт будет рабочим, поскольку «продавцы-старожилы дорожат репутацией». При этом он предупредил, что сервис, доступ к которому был приобретен, может заблокировать пользователя, зафиксировав несовпадение страны происхождения учетной записи и IP-адреса.

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В «Лаборатории Касперского» считают, что продавцы зачастую выставляют на продажу краденные семейные аккаунты, что несет риски для пользователя в случае присоединения к нему. В компании также не исключили, что большинство объявлений размещены с попыткой просто выманить деньги.

Перед пользователем, который вышел на серый рынок, стоят традиционные риски — угрозы, шантаж и опасность взлома устройства из-за установки купленной у нелегалов программы, добавил Дрозд.

В начале марта о приостановке работы в России заявил Netflix. Позже приложение было удалено из российских App Store и Google Play. Незадолго до этого Netflix остановил работу над оригинальными российскими проектами, в том числе над драмой «Анна К» со Светланой Ходченковой и Федором Бондарчуком, «Петлей» с Александром Петровым и «Ничего особенного» с Юрием Борисовым.

Также в начале марта об уходе из России сообщил французский стриминговый музыкальный сервис Deezer.

Spotify объявил о прекращении работы в России с 11 апреля из-за закона о фейках про российскую армию. Приложение стало недоступно для российских пользователей в App Store и Google Play 18 апреля.

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Теги
Кирилл Соколов
Spotify Netflix даркнет Интернет
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