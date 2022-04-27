В случае срыва сделки по покупке Twitter Маск заплатит $1 млрд неустойки

Маск покупает социальную сеть за $44 млрд. Сделка должна быть закрыта до 24 октября этого года

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В случае прекращения сделки по приобретению социальной сети Twitter основатель Tesla Илон Маск должен будет выплатить комиссию в размере $1 млрд, сообщает Reuters. Аналогичный размер неустойки причитается Маску в случае срыва сделки со стороны Twitter.

Во-первых, сделка может быть расторгнута, если не будет закрыта до 24 октября этого года, однако этот срок может быть продлен на полгода для получения антимонопольного разрешения и разрешения на иностранные инвестиции.

Во-вторых, Маску придется выплатить неустойку, если не будут обеспечены необходимым финансированием его капитал, долг или маржинальный кредит при покупке. При этом Twitter ранее сообщила, что Маск получил долговое и маржинальное кредитное финансирование на сумму $25,5 млрд и предоставляет акционерный капитал в размере $21 млрд.

О полной покупке Маском Twitter стало известно 25 апреля. 1 апреля бизнесмен, который по версии Forbes является самым богатым миллиардером в мире (на 27 апреля его капитал составляет около $240 млрд), приобрел 9,2% акций. Затем он решил выкупить акции социальной сети полностью. Он сделал совету директоров компании два предложения, второе они одобрили.

«Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив его новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей. У Twitter огромный потенциал — я с нетерпением жду начала работы с этой компанией», — написал он, комментируя сделку.

Глава Twitter Параг Агравал сообщил сотрудникам компании, что ее будущее после закрытия сделки с Маском не определено. При этом Агравал отметил, что планов по увольнениям нет.