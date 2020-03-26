СМИ узнали о планах Apple отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

По данным СМИ, он был запланирован на сентябрь, однако из-за пандемии выпуск может быть отложен на несколько месяцев. В Apple опасаются, что ситуация с вирусом может значительно снизить спрос потребителей на новую модель

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Американская компания Apple может задержать выпуск своих первых iPhone 5G из-за пандемии коронавируса нового типа, которая угрожает глобальному спросу и нарушает график разработки продуктов компании. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами корпорации.

Как отметили три источника, внутри компании состоялись дискуссии о возможной отсрочке запуска телефона на несколько месяцев. В свою очередь, источник среди поставщиков заявил, что практические препятствия могут отодвинуть выпуск смартфонов, первоначально запланированный на сентябрь этого года, на более длинные сроки.

«Помимо ограничений в цепочке поставок, Apple обеспокоена еще и тем, что текущая ситуация значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к умеренному спросу на первый iPhone 5G. Им (Apple. — РБК) нужно, чтобы первый iPhone 5G стал хитом», — сказал один из источников.

Как отмечает издание, Apple уже на год отстает от своих двух крупнейших конкурентов — Samsung и Huawei — со смартфоном с поддержкой 5G. В начале текущего года компания поставила цель по выпуску iPhone с 5G, поручив поставщикам подготовиться к производству до 100 млн единиц новых устройств к 2020 году и разработать четыре версии телефонов с новой функцией, говорят источники Nikkei.