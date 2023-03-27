Экс-глава VK и основатель «КупиКупон» создадут ИТ-холдинг в Узбекистане

В новый проект — экосистему Uzum — должны войти маркетплейс, банк, сервисы доставки еды и продуктов. Развитие будет профинансировано как средствами предпринимателей из Узбекистана, так и международными инвесторами

Борис Добродеев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Борис Добродеев, с 2016 по 2021 год возглавлявший VK (до осени 2021-го — Mail.ru Group), рассказал РБК о планах создания ИТ-холдинга в Узбекистане под названием Uzum. Добродеев стал советником Uzum и получил пакет опционов холдинга. Его партнер в этом проекта — сооснователь российской компании «КупиКупон» Джасур Джумаев.

Сейчас в холдинг входят АКБ «Капиталбанк», маркетплейс Uzum Market, сервис рассрочки Uzum Nazia, а также цифровой банк Uzum Bank (ранее — дочерняя компания Капиталбанка, банк Apelsin). В ближайшее время будет запущена доставка готовой еды и продуктов из магазинов и ресторанов. Как объясняют Добродеев и Джумаев, компания планирует совместить модель бизнеса российских сервисов Delivery Club и Ozon fresh. Для этого планируется развивать сеть дарксторов по всей стране, но детали в Uzum не раскрывают. Доставка готовой собственной еды не рассматривается, так как эту модель партнеры считают неприбыльной.

Uzum в переводе с узбекского языка — виноград. Как пояснил представитель компании, такое название было выбрано потому, что «виноград — одна из традиционных культур для Узбекистана, это понятный и близкий для узбекистанцев образ». «И, конечно, здесь есть красивая метафора: экосистема, как виноградная гроздь, объединяет различные сервисы», — рассказал он.

После ухода из VK в начале 2022-го Добродеев возглавил USM Telecom (входит в холдинг USM Алишера Усманова, который среди прочего контролирует «МегаФон», а до декабря 2021-го был крупнейшим акционером VK), но уже в мае покинул этот пост. Как тогда Добродеев рассказал Forbes, он планировал сосредоточиться на собственных проектах, в частности создать инвесткомпанию и вкладываться в активы в сфере финтеха и электронной коммерции в СНГ, преимущественно в Казахстане и Узбекистане. Он говорил, что собирается вложить в эту компанию несколько десятков миллионов долларов собственных накоплений, а затем привлечь дополнительные инвестиции от международных инвесторов. На вопрос РБК, актуальны ли эти планы сейчас, Добродеев пояснил, что, являясь сооснователем и советником Uzum, он не может создавать другие инвесткомпании с ориентацией на те же направления бизнеса, поскольку «это будет означать прямой конфликт интересов». При этом сам Uzum планирует сосредоточиться на рынке Узбекистана, уточняет Добродеев.

Как будут развивать Uzum

По словам Джумаева, идея создания Uzum пришла к нему несколько лет назад, но «тогда было еще не время», поскольку проникновение мобильных приложений в Узбекистане было на относительно низком уровне. Цель проекта — сделать крупнейшую в этой стране экосистему с развитой электронной коммерцией, заявил он.

Основное юрлицо холдинга, по словам Джумаева, зарегистрировано в ОАЭ. Состав акционеров и распределение долей не раскрывается, что «связано в том числе с этапом фандрайзинга». По его окончании большую часть акций компании должны сохранить за собой узбекские предприниматели, рассказал Джумаев. Сейчас Uzum ведет переговоры с «крупнейшими международными инвестиционными фондами с Ближнего Востока». «До конца 2023 года мы планируем привлечь около $300 млн. Эти фонды сами заинтересовались активом, им понравилась наша модель ведения бизнеса», — говорит Джумаев. В ближайшие три года Uzum может провести первичное публичное размещение акций (IPO) на международной бирже или нескольких биржах, на каких именно — пока не решено.

Партнеры не раскрывают, сколько уже вложили в создание Uzum. По словам Джумаева, он инвестировал в том числе средства, полученные от продажи своих ИТ-активов в России, не уточняя детали. По данным СПАРК, Джумаев был владельцем 50% разработчика решений для мобильного маркетинга «Алгоритм». В конце 2022 года эту компанию приобрел «МегаФон». Сумма сделки не раскрывалась.

Помимо этого на выкуп доли Капиталбанка и запуск маркетплейса партнеры привлекали средства узбекских предпринимателей — «несколько десятков миллионов долларов», рассказал Джумаев. Эти инвесторы получили часть в капитале Uzum, пояснил он. Также холдинг направляет на развитие электронной коммерции часть прибыли, которую генерирует Капиталбанк.

Официально Uzum Market был запущен в середине 2022-го. С того момента количество городов присутствия маркетплейса выросло до 16, был построен собственный склад площадью 27 тыс. кв. м, говорил замгендиректора маркетплейса Акмаль Рахимов.

Параллельно шел выкуп Капиталбанка. В конце 2022 года узбекские СМИ писали, что 50% от уставного капитала этого банка на биржевых торгах за 786,89 млрд сумов (4,6 млрд руб. по среднему курсу за декабрь) приобрела компания Finance TCI. До начала специальной военной операции на Украине этой компании принадлежало 8,33% Капиталбанка. Портал Spot сообщал, что Finance TCI аффилирована с «Телекоминвестом» (входит в USM Алишера Усманова). Последний еще осенью 2021 года стал акционером Капиталбанка. Но уже в марте 2022 года представители Капиталбанка заявили, что USM продал 100% «Телекоминвеста» и Finance TCI «группе частных инвесторов». По данным СМИ, по состоянию на 14 марта 2022 года Finance TCI в равных долях принадлежала бывшему топ-менеджеру USM Ирине Лупичевой и Борису Добродееву.

По данным ЦБ Узбекистана, на 1 февраля 2023 года Капиталбанк был крупнейшим частным банком страны по размеру активов, которые составили 29,2 трлн сум ($2,5 млрд по текущему курсу), или 5,2% в общем показателе активов банков Узбекистана. Всего в Узбекистане 32 кредитные организации, 11 из них являются банками с госучастием. Среди всех банков Капиталбанк занимает седьмое место по размеру активов, опережая некоторые государственные банки. Размер собственного капитала банка составляет 2,8 трлн сум ($246,7 млн).

Глава агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров предположил, что на начало 2023 года инвестиции в Uzum Market могли составить до $100 млн без учета интеграции банка. Еще один собеседник на рынке электронной коммерции оценил их в $50–100 млн.

Как ожидают в Uzum, к концу года товарооборот (GMV) их маркетплейса должен достичь $150 млн. На вопрос, когда маркетплейс планирует стать безубыточным, Джумаев сообщил, что такая цель сейчас не стоит. «На этапе развития мы тратим все средства на создание инфраструктуры и логистики. Нам важно захватить максимальную долю рынка и перескочить через стадию окончательного формирования офлайн-рынка в Узбекистане сразу к онлайн-торговле», — объяснил он.

Ранее несколько источников на российском ИТ-рынке рассказывали, что часть команды VK и «AliExpress Россия» (маркетплейс в составе VK) присоединилась к новому проекту Добродеева в Узбекистане. Представители Uzum подтвердили эту информацию, отметив, что к ним также присоединились бывшие сотрудники еще ряда российских компаний — Ozon, «Яндекса», Delivery Club и др. Как утверждает Джумаев, в команде более 5 тыс. сотрудников, из которых порядка 500 — это разработчики. При этом около 80% разработчиков — узбекские ИТ-специалисты. До конца этого года компания намерена нанять еще более 2 тыс. сотрудников. Также Uzum планирует открыть собственную академию разработчиков.

Какие перспективы у холдинга

Джумаев уверен, что в Узбекистане у Uzum нет серьезных конкурентов в сфере электронной коммерции, так как их команда «лучше других понимает локальную специфику рынка».

По данным агентства «INFOLine-Аналитика», в 2022 году проникновение онлайн-продаж в оборот розничной торговли в Узбекистане приблизилось к 3%, а емкость этого рынка превысила $1 млрд (с учетом c2c-коммерции). По оценке партнера Data Insight Федора Вирина, интернет-торговля в Узбекистане составляет доли процента от всего рынка ретейла. Еще год назад в секторе интернет-торговли не было крупных игроков, а самым быстрорастущим сегментом являлась доставка готовой еды из ресторанов, добавляет он. «Недавно появившиеся Uzum и Zoodmall (ближневосточный маркетплейс) в состоянии существенно увеличить объем рынка, потому что ключевая проблема в Узбекистане — полное отсутствие инфраструктуры для интернет-торговли и привычки потребителей покупать через интернет», — рассуждает Вирин. По его мнению, сейчас рынок интернет-торговли в Узбекистане напоминает состояние российского рынка в начале 2010-х. Что касается доставки готовой еды, то, как отмечает Вирин, сильные позиции на этом рынке есть у «Яндекса».

Глава «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров прогнозирует рост электронной коммерции в Узбекистане, исходя из уровня проникновения интернета и мобильных устройств, «не менее чем на 50% в год в ближайшие четыре-пять лет». Среди основных игроков на этом рынке помимо Zoodmall и Uzum Market он назвал российский Wildberries, китайский AliExpress, казахский «Каспи» и нидерландский классифайд OLX. По его мнению, чтобы выйти на лидирующие позиции, Uzum в ближайшие три года нужно будет вложить около $200 млн.