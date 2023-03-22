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Совладелец «Адамаса» создаст платформу для торгов искусством и вином

Совладелец «Адамаса» запустит платформу для онлайн-торгов искусством, вином и бриллиантами
Новая платформа для онлайн-торгов искусством, в числе учредителей которой совладелец «Адамаса», заработает в конце марта. Эксперты отмечают выгодное время запуска, но предупреждают о рисках и потенциальном конфликте интересов
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Совладелец сети ювелирных магазинов «Адамас» Эдуард Бендерский запустит собственную платформу для организации онлайн-торгов произведениями искусства и предметами коллекционирования. Об этом РБК сообщил представитель новой платформы.

Суть проекта

Проект получил название «АртСреда» и позиционирует себя как первая российская ArtTech-платформа. Она должна объединить аукционные дома, галеристов, художников, коллекционеров и «обычных людей, интересующихся покупкой предметов искусства». Запуск назначен на 31 марта, тогда же состоятся первые торги. Лоты пока не определены.

Создатели «АртСреды» рассчитывают, что объем продаж пользователей площадки в горизонте трех лет может превысить 1 млрд руб. ежегодно. Помимо художественных произведений и предметов коллекционирования, в «АртСреде» будут проводиться аукционы драгоценных камней, бриллиантов и коллекционных вин. Кроме торгов на базе платформы в виртуальном формате будут организовываться бесплатные вернисажи художников. Также в разработке находятся инструменты аналитики арт-рынка, услуги по оценке предметов искусств и собственный сервис доставки.

Платформа уже заключила соглашение о сотрудничестве с группой компаний «Адамас» и виноторговой компанией Simple. Представитель Simple подтвердил факт соглашения и отметил, что группа компаний «рассматривает варианты сотрудничества с учетом специфики российского законодательства». В рамках соглашения Simple Group планирует предлагать коллекционерам «интересные и эксклюзивные лоты категории Fine&Rare. «Мировой опыт показывает востребованность таких проектов», — уточнили в компании.

По словам Эдуарда Бендерского, «растущий российский рынок искусств давно требовал создания единой платформы для взаимодействия всех участников». Ситуация обострилась, когда зарубежные площадки исключили возможность участия в торгах с российских IP-адресов.

Сумма инвестиций в запуск платформы не раскрывается.

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Как западные санкции отразились на российском арт-рынке

Мировой рынок аукционных продаж предметов искусств и антиквариата в первую очередь представлен двумя старейшими аукционными домами: британскими Sotheby’s (основан в 1744 году) и Сhristie’s (1766 год), занимающим около 90% всего рынка.

Оба аукционных дома раньше занимались в том числе торгами российским искусством, которое пользовалось особой востребованностью за рубежом в 2000-е годы. Но в 2021 году русские торги Sotheby’s собрали только $43,8 млн, то есть всего 0,6% от общих продаж в размере $7,3 млрд. Christie’s продажи русского искусства в тот же год, по данным Forbes, принесли около 1% от числа всех транзакций.

В середине марта 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине Sotheby’s и Christie’s отменили торги русского искусства. Арт-дилер, владелец парижской галереи Le Minotaure Бенуа Сапиро утверждал, что этого сегмента рынка за рубежом больше нет «с тех пор, как аукционные дома заморозили все продажи русского искусства». Позже Christie's вовсе запретил участвовать в торгах клиентам из России и Белоруссии.

Оборот рынка искусств в России в 2022 году, по данным платформы Bidspirit, составил более $88 млн — на 12% меньше год к году, но размер среднего чека остался на уровне $7 тыс.

Что известно про создателей проекта

Партнерами Бендерского по проекту стали создатель и административный директор Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П.М. Третьякова, совладелец аукционного дома «Художественный» Александр Попов, а также глава крупнейшего в России портала о рынке искусств и аукциона ArtInvestment Егор Молчанов, уточнил представитель платформы. В разговоре с РБК Молчанов информацию о своем участии в проекте подтвердил.

ООО «Артсреда», по данным ЕГРЮЛ, было учреждено в октябре 2022 года. Гендиректором организации выступает Александр Паничев, он же является одним из пяти учредителей компании. В их числе помимо Бендерского и Попова также указан Сергей Долгалев и Мария Молчанова (жена Егора Молчанова, сам Молчанов по документам учредителем не значится). Всем принадлежит по 20% компании.

Какие у проекта есть конкуренты и перспективы

Арт-директор фонда и галереи Ruarts Катрин Борисов отметила, что для подобного проекта «сейчас самое время». Она объясняет это тем, что «работы, как и деньги, остались в России», и многие коллекционеры с еще большим усердием вкладываются в локальный рынок. Впрочем, онлайн-аукционов в России немало, и «здесь важно выделиться контентом и, что называется, usability (способность сервиса быть легким и удобным для понимания и использования пользователем. — РБК)».

Собеседники РБК из арт-индустрии подчеркивают, что новая платформа может столкнуться с проблемами из-за «агрессивной политики» ее главного конкурента — аукционного онлайн-портала Bidspirit. Основанная в Израиле международная компания Bidspirit вышла на российский рынок в 2012 году. Президент портала Александр Киселевский рассказывал Forbes, что на тот момент у него не было конкурентов, а сам внутренний рынок искусства «выглядел довольно слабым» и представлял собой всего около десяти аукционных домов. С 2014 года на Bidspirit, по словам Киселевского, зарегистрировано 300 российских аукционных площадок, из них действуют около 200, в основном из Москвы и Петербурга.

На организованных Bidspirit аукционах продают автомобили, книги, монеты, живопись, декоративно-прикладное искусство, антикварное оружие, автографы, бонды, медали и марки. На официальном сайте компании отмечается, что «сегодня система используется в большинстве аукционных домов России». Журнал «Коллекция» оценивал, что на Bidspirit проходит около 99% всех российских онлайн-торгов искусством.

На западе площадок для онлайн-торгов предметами искусства несколько, но из-за емкости рынка Европы и США и огромного количества аукционов они могут сосуществовать даже в условиях конкуренции и «не мешать друг другу», отмечает куратор аукционных коллекций «Антиквариума» Ольга Хрусталева. «За время пандемии клиенты большого количества российских аукционных домов тоже пришли к тому, что участвовать онлайн проще, чем ехать на аукцион очно, — продолжает Хрусталева. — Поэтому возникновение новой площадки никому не помешает. Но не совсем понятно, как это будет существовать технологически. Bidspirit, как единственный монополист, на рынке будет отстаивать свою аудиторию. И возникает вопрос, где новая площадка будет искать себе клиентов, особенно сейчас, когда иностранцы участвовать в наших аукционах не могут».

Особенности проекта

Президент Bidspirit Александр Киселевский на просьбу РБК оценить нового потенциального конкурента отметил, что площадка «не может чего-то требовать от аукционных домов», но может решить, с кем ей работать, «точно так же как любой потенциальный клиент может самостоятельно решить, работать ли с Bidspirit».

Появление новых игроков «всегда способствует развитию рынка», отмечает Киселевский, но вопросы у него вызвал состав учредителей «АртСреды»: «Абсолютно необходимым условием появления новой площадки является ее независимость от игроков аукционного рынка. Не может быть ситуации, что аукционным агрегатором, который работает со многими аукционными домами, владел бы какой-то отдельный аукционный дом или несколько аукционных домов».

Так, участие Попова и Молчанова в деятельности аукционных домов, по мнению Киселевского, порождает «конфликт интересов»: «Эти аукционы будут обладать данными по продажам и участникам торгов своих конкурентов, — считает он. — Это абсолютно неприемлемо и не может работать».

Аналогичные опасения выразил генеральный директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. Аукционные дома, по его словам, либо сами разрабатывают онлайн-платформы только для собственных аукционов, либо используют независимые онлайн-агрегаторы, не имеющие в портфеле проектов по проведению аукционов. «Если говорить об экономической целесообразности, безопасности ведения бизнеса и в конечном итоге этических основах работы, никто в здравом уме не станет проводить свои собственные аукционы на платформе, которая может принадлежать кому-либо из конкурентов по бизнесу», — резюмировал Бурмистров.

Глава «Литфонда» также указывает на то, что «емкость российского антикварного рынка и существующий объем продаж на нем не имеют на данный момент экономических перспектив для запуска дополнительных аукционных онлайн-платформ».

Относительно опасений экспертов о конфликте интересов в «АртСреде» заверили, что результаты торгов конкретных игроков будут доступны только им. «Платформой будут собираться обезличенные данные, на основе которых будет формироваться обобщенная аналитика по рынку, которая будет доступна всем игрокам», — добавил представитель платформы.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
При участии
Анна Левинская
Адамас аукционы искусство Simple
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