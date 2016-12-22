Китай предупредил о скором падении космической станции «Тяньгун-1»

В течение недели китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» должна войти в плотные слои атмосферы. По оценкам Европейского космического агентства, отдельные ее детали могут не сгореть в атмосфере, а упасть на поверхность Земли

Фото: Yu Tao / AP

Первая китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» должна сойти с орбиты в промежуток между 31 марта и 4 апреля. Об этом говорится в сообщении Китайского национального космического агентства.

Сейчас средняя высота орбиты «Тяньгун-1» составляет 216,2 км. Миссия станции была завершена 16 марта 2016 года. После этого Китай не корректировал орбиту станции. Падение будет неконтролируемым.

Китай уже предупредил о падении станции Управление ООН по вопросам космического пространства. Изучением ситуации вокруг «Тяньгун-1» занимается также Европейское космическое агентство (ESA), на которое возложена координация мониторинга, который ведут космические агентства других стран.

Оценить положение точки входа станции в атмосферу пока невозможно. Тем не менее в марте ESA опубликовало карту вероятных районов падения. По оценкам агентства, зона падения будет располагаться между 42,8 градуса северной широты и 42,8 градуса южной широты. В этот промежуток попадают вся Африка, большая часть Южной и Центральной Америки, примерно половина территории США, южные части Европы, Ближний Восток, большая часть Восточной и Юго-Восточной Азии. В этой зоне оказался и небольшой участок российской территории, расположенный в Дагестане. Точное время и местоположение точки падения станции могут быть определены только за сутки до схода с орбиты, отметили в ESA.

По данным ESA, длина корпуса станции составляет 10,4 м, а масса — около 8,5 т. Агентство отмечает, что станция «Тяньгун-1» должна распасться на отдельные фрагменты, большая часть которых должна сгореть в плотных слоях атмосферы. Однако отдельные элементы все же могут достигнуть поверхности Земли. Риск для человека, подчеркнули в ESA, несмотря на это, невелик — большая часть территории планеты не заселена или покрыта водой, и вероятность, что падение деталей придется именно на густонаселенный район, минимальна.

Станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец-1») была запущена в 2011 году. С этого момента Китай стал третьей после России и США страной, которая смогла запустить пилотируемую космическую станцию. Именно на ней были отработаны технологии стыковки в космосе и функционирования систем жизнеобеспечения. Станцию дважды посещали экспедиции китайских космонавтов. На основе опыта «Тяньгун-1» в 2016 году была запущена орбитальная станция «Тяньгун-2».

Самым крупным искусственным космическим объектом, который до этого падал на Землю, была советская и российская космическая станция «Мир». Ее масса составляла около 120 т. На орбите «Мир» находился с февраля с 1986-го по март 2001 года. 23 марта из-за устаревания и нехватки финансирования станция была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане.