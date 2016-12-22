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Холдинг VEON начал поиски нового исполнительного директора
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Холдинг VEON начал поиски нового исполнительного директора
Технологии и медиа, 20:56
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Холдинг VEON начал поиски нового исполнительного директора
Глава холдинга VEON Жан-Ив Шарлье покидает свой пост. Его преемнику, говорят аналитики, необходимо будет изменить стратегию компании и восстановить ее капитализацию, которая в марте упала до исторического минимума
Жан-Ив Шарлье (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Жан-Ив Шарлье, глава холдинга VEON, владеющего 100% российской сотовой компании «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн»), покидает свой пост. Исполняющей обязанности главного исполнительного директора назначена глава наблюдательного совета холдинга Урсула Бернс, говорится в официальном сообщении компании. В нем также отмечается, что в ближайшее время компания будет искать нового исполнительного директора, после его назначения Бернс вернется к руководству набсоветом.

Как пояснила РБК представитель пресс-службы VEON Мария Пискуненко, отставка Жан-Ива Шарлье была взаимным решением. «Господин Шарлье уведомил, что не намерен продлевать свой контракт. Наблюдательный совет благодарен Жан-Иву Шарлье за его вклад в развитие компании, которой он руководил в течение трех лет», — отметила она.

Жан-Ив Шарлье возглавил VEON (на тот момент компания называлась VimpelCom) весной 2015 года. До этого он был гендиректором французского оператора связи SFR, где занимался реструктуризацией и антикризисным управлением. До прихода в SFR Шарлье занимал должность старшего вице-президента французской медиакомпании Vivendi и отвечал за ее телекоммуникационные активы.

Неоправданные ожидания

Под управлением Шарлье в феврале 2017 года компания объявила о смене названия с VimpelCom Ltd на VEON и переходе на новую бизнес-модель — холдинг начал позиционировать себя не как телекоммуникационный, а как специализирующийся в области цифровых технологий. Как тогда пояснял VEON, холдинг пережил серьезную реструктуризацию и хочет вернуться к росту после нескольких лет падения.

Но достичь этой цели удалось лишь отчасти, считают аналитики. «Учитывая результаты компании в прошлом году и динамику котировок, думаю, акционеры решили вновь поменять стратегию развития компании», — говорит аналитик «Открытие Капитала» Александр Венгранович. Согласно отчету компании, по итогам 2017 года ее общая выручка составила $9,474 млрд, что на 6,6% выше, чем в 2016 году; чистый убыток составил $483 млн вместо $2,3 млрд чистой прибыли по итогам 2016 года. При этом в 2014 году до назначения Шарлье выручка компании хотя и упала на 13% по сравнению с предыдущим годом, но составляла $19,6 млрд, а чистый убыток составлял $691 млн против $2,6 млрд убытка в 2013 году.

По данным Bloomberg, в марте текущего года бумаги VEON достигли исторического минимума на бирже NASDAQ. Минимальное значение было зафиксировано 20 марта 2018 года, когда капитализация компании составила $5,76 млрд при цене $2,55 за одну депозитарную расписку. В день назначения Шарлье, 13 апреля 2015 года, капитализация компании составляла $10,17 млрд при цене $4,48 за одну бумагу. Максимальное значение было зафиксировано 19 апреля 2010 года — $25,56 млрд при цене $17,75 за расписку.

По словам Венграновича, не оправдались надежды на улучшение ситуации на рынках присутствия холдинга. «Наоборот, создается впечатление, что компания теряет операционный контроль над своими бизнес-подразделениями. В частности, предполагалось, что объединение активов с Hutchison в Италии укрепит позиции VEON в Италии, но этого не произошло, сохраняются проблемы в Алжире, появились в Бангладеш», — отметил аналитик.

Эффект от трансформации бизнес-модели компании также не оказался значительным, считает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Много надежд возлагалось на одноименную платформу VEON. Но при высоких затратах на запуск платформы количество пользователей оказалось намного ниже ожиданий», — говорит Нигматуллин.

Платформа VEON (мобильное приложение с возможностью вести переписку, звонить, смотреть фильмы, слушать музыку и читать новости) была запущена в конце 2016 года в Италии. Позже приложение заработало в России и на территории СНГ. Как говорил Жан-Ив Шарлье во время телефонной конференции для инвесторов в мае прошлого года, компания планировала инвестировать примерно $100 млн ежегодно в платформу в течение нескольких лет. Количество пользователей платформы VEON не раскрывает.

В поисках новой стратегии

По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, смена генерального директора, скорее всего, означает, что в скором времени стратегия развития VEON будет значительно скорректирована — после того как холдинг найдет нового главу. «Наблюдательному совету VEON, вероятно, вновь не удалось найти гендиректора внутри компании, а значит, акционерам придется потратить значительные средства на наем успешного руководителя из сторонней структуры», — говорит Тимур Нигматуллин.​

Перед новым руководством будет стоять три ключевых задачи, считает аналитик ФК «Уралсиб» Константин Белов. Первая — трансформация бизнес-модели и интеграция в цифровую экономику. Вторая связана с изменением структуры холдинга. «Сейчас компания состоит из большого количества региональных сегментов и набора разрозненных активов. Из-за этого VEON до сих пор был непонятен рынку. Видимо, новое руководство должно будет сделать бизнес компании более очевидным для инвесторов», — рассуждает аналитик. Третья задача, по мнению Белова, связана с восстановлением на российском рынке, на который приходится почти 50% бизнеса компании.

В четвертом квартале 2017 года «ВымпелКом» показал слабый финансовый результат, что стало катализатором дальнейшего падения стоимости акций. Выручка «ВымпелКома» за этот период составила 70,4 млрд руб., что на 0,4% меньше, чем за тот же период 2016 года.

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова, Галина Казакулова.
Теги: VEON , «ВымпелКом» , CEO , смена руководства
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