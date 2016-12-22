Число абонентов «ВымпелКома» в России сократилось второй год подряд

Количество абонентов мобильной связи «ВымпелКома» сокращается второй год подряд, несмотря на усилия оператора. Тем не менее выручка компании растет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Количество абонентов оператора «ВымпелКом», оказывающего услуги связи под брендом «Билайн», в 2017 году сократилось на 0,3%, до 58,2 млн человек. Об этом говорится в отчете компании VEON, владеющей 100% «ВымпелКома».

Несмотря на то что в некоторых кварталах 2017 года произошел прирост абонентской базы (так, во втором квартале абонентская база выросла на 1,4% по сравнению с тем же периодом в 2016 году, а в третьем — на 0,7%), по итогам года этот показатель все равно сократился. Последний раз по итогам года абонентская база «ВымпелКома» имела положительную динамику в 2015 году, тогда она составляла 59,8 млн клиентов сотовой связи. Однако в 2016 году показатель снизился на 2,5%, до 58,3 млн абонентов. Среди факторов, повлиявших на это, в компании ранее называли снижение мигрантского потока в Россию, который составлял значительную часть клиентской базы «ВымпелКома».

Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева связала изменения размера абонентской базы с тем, что компания «сконцентрировалась на повышении качества продаж и не заинтересована в искусственных продажах». «Нашими стратегическими приоритетами являются повышение ценности и привлекательности продукта для клиентов через датацентричное ценообразование (тарифы, основанные на стоимости мобильного интернета. — РБК), отвечающее их потребностям и потребностям рынка», — сообщила она.

При этом общая выручка компании в России по итогам 2017 года выросла на 1,1% и составила 275,887 млрд руб., а в 2016 году выручка снизилась на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. Выручка от основного для «ВымпелКома» бизнеса — услуг мобильной связи — увеличилась на 3,5%, до 236,5 млрд руб. Как говорится в материалах VEON, росту показателя способствовало увеличение выручки от передачи данных, дополнительных и мобильных финансовых услуг, что позволило компенсировать снижение выручки от голосовых услуг.

Рост выручки от услуг мобильной связи и увеличение среднего счета одного абонента в месяц на фоне сокращения абонентской базы говорит о повышении цен на услуги связи, считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Но поскольку на телеком-рынке остаются четыре игрока и сохраняется сложная экономическая конъюнктура, возможность для повышения цен практически исчерпана, и дальнейший рост тарифов лишь будет стимулировать пропорциональный отток абонентов. Предположу, что вместо изменения ценовой политики операторы сосредоточатся на снижении издержек и инвестиций», — говорит аналитик.

Показатель EBITDA «ВымпелКома» сократился на 0,4%, до 104,3 млрд руб. Снизилась и маржа по нему: с 38,4% в 2016 году до 37,4%. По прогнозу «ВымпелКома», в 2018 году негативное влияние на этот показатель окажут продолжающаяся интеграция и ребрендинг салонов «Евросети» в монобрендовые салоны «Билайна» (затраты составят приблизительно 3 млрд руб.). «ВымпелКом» договорился о продаже принадлежащих ему 50% «Евросети» другому совладельцу — компании «МегаФон» — в середине 2017 года. По условиям сделки «ВымпелКому» отходила половина из примерно 4 тыс. салонов ретейлера. После завершения процесса «ВымпелКом» прогнозирует позитивный эффект для выручки.

Капитальные затраты оператора без учета платы за лицензии в 2017 году сократились на 6,1%, до 38,9 млрд руб. Снижение этого показателя свойственно всем операторам, пояснил старший аналитик ФК «Уралсиб» Константин Белов. «Активная стадия строительства сетей уже завершена, остаются траты только на их поддержку и развитие. До тех пор, пока не начнется распределение частот 5G, роста инвестиций мы не увидим. Также не исключено, что операторы стараются экономить в преддверии грядущих затрат на реализацию «закона Яровой», — говорит аналитик. 1 июля 2018 года в силу должны вступить положения «антитеррористических» поправок, получивших неофициальное название «закон Яровой», по которым операторы связи и интернет-компании должны будут хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации своих абонентов и пользователей в срок до шести месяцев, а общие данные о коммуникации — от года до трех в зависимости от типа компании.

Общая выручка VEON по итогам 2017 года составила $9,474 млрд, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период 2016 года. VEON получил чистый убыток в размере $483 млн вместо $2,2 млрд чистой прибыли по итогам 2016 года. В 2018 году, по прогнозу компании, ее выручка и EBITDA вырастут на единицы процентов органически, то есть без учета колебаний курсов валют и сделок.

Другие крупные операторы связи России пока не опубликовали свои результаты за 2017 год.