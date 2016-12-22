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Российские телеканалы отказались от рекламы в день национального траура
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Российские телеканалы отказались от рекламы в день национального траура
Пожар в торговом центре в Кемерово, 14:59
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Российские телеканалы отказались от рекламы в день национального траура
Федеральные телеканалы изменили сетку вещания на 28 марта в связи с национальным трауром. Некоторые вещатели сняли с эфира не только развлекательный контент, но и рекламу
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В день траура по погибшим при пожаре в Кемерово из эфира нескольких телеканалов исчезнет реклама. О планах отказаться от показа в эфире рекламных роликов РБК рассказали представители «Первого канала», холдингов ВГТРК (телеканалы «Россия 1» и «Россия 24») и «СТС Медиа» (управляет каналами СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love), телеканалов НТВ, РЕН ТВ, ТНТ и «Пятница».

Изменения коснутся и основного эфира, из которого уберут передачи развлекательного формата и сериалы. В эфире телеканалов, входящих в холдинг «СТС Медиа» в среду не будут выходить, в частности, программа «6 кадров», сериал «Сватьи» и другие, рассказал РБК представитель холдинга Игорь Иванов.

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На телеканале «Пятница» снимут с эфира программы «Мейкаперы» и «Утро пятницы», сообщили в пресс-службе канала. В пресс-службе НТВ отметили, что развлекательных проектов и анонсов развлекательных программ в эфире канала нет с понедельника, 26 марта. Представители РЕН ТВ и «Первого канала» сообщили, что также уберут из эфира развлекательные программы. Воздержится от показа развлекательных передач и канал ТНТ. Весь день 28 марта в эфире этого вещателя будут идти повторы программ «Экстрасенсы ведут расследование» и «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

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Отказаться от рекламы в дни национального траура телеканалы обязывает закон. В частности, ст. 14 закона «О рекламе», в которой говорится о том, что в дни траура, объявленные в России, в телепрограммах не допускается распространение рекламы.

Законодательной нормы, обязывающей вещателей воздержаться от демонстрации развлекательного контента в дни траура, не существует. Но такое предложение для телекомпаний прописано, как правило, в указе президента, если речь идет о национальном трауре, либо в постановлении главы региона, если траур объявлен в субъекте Федерации.

28 марта в России, согласно указу президента, объявлен общенациональным днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В самой Кемеровской области в связи с трагедией объявлен траур, который продлится три дня, до 29 марта включительно.

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По последним данным МЧС, в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, приоритетная из них — короткое замыкание.

Авторы: Мария Истомина, Мария Бондаренко.
Теги: пожар , Кемерово , траур
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