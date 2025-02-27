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Основатель «Яндекса» Волож запустит роботов-курьеров в Японии

В центре Токио появятся роботы-курьеры в рамках стартапа Nebius Group основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. К концу года в сотрудничестве с Uber компания планирует запустить беспилотные автомобили
Фото: Avride
Фото: Avride

Нидерландская Nebius Group (бывшее название Yandex NV) на этой неделе запустит десять роботов-курьеров в центре Токио в рамках своего стартапа Avride, пишет издание TechCrunch.

По его данным, этот проект реализован совместно с крупнейшим японским маркетплейсом Rakuten, со временем количество роботов планируется увеличить. Они будут доставлять продукты и заказы из ресторанов жителям Токио. Процесс сертификации роботов Nebius Group в Японии начался в 2024 году, и спустя несколько месяцев компания получила разрешение на работу.

Avride — один из четырех стартапов Nebius Group по развитию технологии беспилотных автомобилей с помощью роботов. Компания, в частности, сотрудничает с Uber. Ее роботы-курьеры уже доставляют продукты в Южной Корее и США, а беспилотные автомобили проходят тестирование. Ожидается, что последние будут запущены на платформе Uber в американском Далласе в конце 2025 года.

Nebius Воложа привлекла $700 млн инвестиций на ИИ-проекты
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Гендиректор Nebius Group — сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. После начала военной операции на Украине он попал под санкции ЕС. После этого он покинул российскую компанию. В августе 2023 года Волож осудил боевые действия на Украине.

Летом прошлого года Yandex NV продала российские активы за $5,4 млрд. На следующий день Волож вернулся на должность гендиректора нидерландской компании, которая впоследствии была переименована в Nebius Group. Он заявил об отсутствии связей с Россией, а свой отъезд из страны и сделку с «Яндексом» сравнил с «исходом из Египта».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Япония Яндекс Аркадий Волож роботы стартап доставка Nebius Group Uber Токио
Аркадий Волож фото

Аркадий Волож

Бизнесмен, сооснователь «Яндекса»
11 февраля 1964 года
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