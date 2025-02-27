Акопов ушел с поста гендиректора СТС
Александр Акопов
«Национальную медиа группу» (среди ее активов телеканалы РЕН, СТС, «Домашний», «Пятый канал», газета «Известия») покидает продюсер Александр Акопов, сообщается на сайте НМГ. Он занимал должности заместителя директора группы и гендиректора СТС.
Акопов решил «сфокусироваться на продюсерской и образовательной деятельности», отмечают в компании.
Акопов — продюсер, телеведущий, основатель компании «Амедиа» и ее стримингового сервиса «Амедиатека». Он был продюсером нескольких выходивших на СТС сериалов: «Моя прекрасная няня» (2004–2009), «Не родись красивой» (2005–2006), «Закрытая школа» (2011–2012).
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