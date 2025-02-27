Акопов ушел с поста гендиректора СТС

Александр Акопов (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

«Национальную медиа группу» (среди ее активов телеканалы РЕН, СТС, «Домашний», «Пятый канал», газета «Известия») покидает продюсер Александр Акопов, сообщается на сайте НМГ. Он занимал должности заместителя директора группы и гендиректора СТС.

Акопов решил «сфокусироваться на продюсерской и образовательной деятельности», отмечают в компании.

Акопов — продюсер, телеведущий, основатель компании «Амедиа» и ее стримингового сервиса «Амедиатека». Он был продюсером нескольких выходивших на СТС сериалов: «Моя прекрасная няня» (2004–2009), «Не родись красивой» (2005–2006), «Закрытая школа» (2011–2012).

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