«Холоп-2» обогнал по сборам в России «Аватар» и стал вторым по кассовости

«Холоп-2» обогнал «Аватар» и стал вторым по сборам в России

«Холоп-2» стал вторым самым кассовым фильмом в России, обогнав «Аватар» 2009 года. Сборы сиквела «Холопа» достигли 3,520 млрд руб. Лидерство удерживает «Чебурашка» с 6,78 млрд руб.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Фильм «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко собрал в России 3,520 млрд руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Он обогнал по общим сборам «Аватар» Джеймса Кэмерона (2009), который был вторым самым кассовым фильмом в России, собрав 3,516 млрд руб. Лидером остается «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, чьи сборы составляют, по данным ЕАИС, 6,787 млрд руб.

В то же время по числу зрителей «Аватар» все еще обходит «Холопа-2» — российскую картину посмотрели 8,96 млн человек, а аудитория фильма Кэмерона составила 13,46 млн. «Чебурашку» посмотрели почти втрое больше человек — 39,4 млн зрителей с начала проката.

«Бюллетень кинопрокатчика» в конце прошлого года писал, что «Холоп-2» был одним из самых ожидаемых новогодних релизов на фоне выходивших в то же время «Бременских музыкантов» (сборы на 27 января — 2,67 млрд руб.). Журнал отмечал, что на новогодние праздники был запланирован выход многих картин, которые нацелены на семейный просмотр. Некоторые из них, например, «Я-медведь» с актером из сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым, отложили релиз.

Кроме того, в публикации «БК» говорилось о том, что с 28 декабря по 10 января крупные сети кинотеатров сняли с экранов показы зарубежных фильмов, которые демонстрируют с так называемым предсеансным обслуживанием, кроме голливудского «Феррари». Их вернут в прокат вместе с выходом блокбастера «Аквамен и потерянное царство», прогнозировало издание.

После начала военной операции на Украине западные киностудии, в том числе Walt Disney Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount Pictures и другие, ушли с российского рынка. До этого рейтинг самых кассовых фильмов включал в основном ленты, которые выпускали эти студии. Так, в 2019 году в десятку по сборам входила только одна российская лента — «Т-34». В 2022 году, писал РБК, крупнейшие киносети зафиксировали миллиардные убытки и падение выручки в два раза по сравнению с 2021-м.