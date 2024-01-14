«Холоп 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов в России

«Холоп 2» собрал в кино 3,1 млрд руб. и вошел в топ-3 самых кассовых в России

Сиквел обошел первую часть комедии, собрав почти 3,1 млрд руб., и оказался в тройке самых кассовых фильмов российского кинопроката. Первое и второе места удерживают «Чебурашка» (2023) и «Аватар» (2009)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп 2» собрал в кинотеатрах 3,098 млрд руб. и стал третьим самым кассовым фильмов в России, следует из данных единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Сиквел, показ которого начался 1 января 2024 года, обошел первую часть «Холопа» (ее сборы составили 3,082 млрд руб)., которая вышла на экраны в декабре 2019 года.

Комедия «Холоп» повествует о московском мажоре, который в результате психологического эксперимента оказывается бесправным конюхом в России XIX века. Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин и Мария Миронова. Они также приняли участие в съемках сиквела, где главную роль сыграла Аглая Тарасова.

Вторым самым кассовым фильмом в России остается «Аватар» Джеймса Кэмерона, который вышел на экраны в 2009 году. Сборы в России и СНГ составляют 3,5 млрд руб. (тогда сборы отдельно по России не считали; мировые — $2,7 млрд). Лидерство в российском прокате удерживает фильм «Чебурашка» (2023) Дмитрия Дьяченко — 6,78 млрд руб.

После начала военной операции на Украине западные киностудии, в том числе Walt Disney Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount Pictures и другие, ушли с российского рынка. До этого рейтинг самых кассовых фильмов включал в основном ленты, которые выпускали эти студии. Так, в 2019 году в десятку по сборам входил только одна российская лента – «Т-34». В 2022 году, писал РБК, крупнейшие киносети зафиксировали миллиардные убытки и падение выручки в два раза по сравнению с 2021-м.