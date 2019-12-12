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Более 40% компаний в России отказались внедрять искусственный интеллект
Около половины российских предпринимателей не используют в своей работе искусственный интеллект и не задумываются о его внедрении, следует из опроса ВЦИОМа. Пока интерес к технологии проявляет только крупный бизнес
Фото: EPA / ТАСС

Несмотря на то что большинство представителей бизнеса (91% респондентов) знают о технологии искусственного интеллекта (ИИ), 43% не используют ее в своей компании и не планируют внедрять в ближайшее время. Это следует из результатов совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве России (копия есть у РБК).

Большинство респондентов (37%) из тех, кто не использует эту технологию, не испытывают в ней потребности, еще 28% предпринимателей подчеркивают, что искусственный интеллект не нужен конкретно в их отрасли. Каждый десятый респондент признает, что ему недостаточно знаний о технологии. Необходимость крупных финансовых затрат на внедрение искусственного интеллекта отпугивает 8% опрошенных.

В октябре аналитики MIT Sloan Management Review и BCG опубликовали исследование, в котором они опросили более 2,5 тыс. руководителей компаний в 27 отраслях по всему миру. Глобальная статистика более оптимистична: в той или иной мере в ИИ инвестируют 90% предпринимателей. Зарабатывать на ИИ бизнесмены пока так и не научились: семь из десяти человек признались, что внедрение искусственного интеллекта никак не повлияло на их бизнес, а извлечь хотя бы минимальную прибыль получилось у 40% опрошенных.

На совещании с президентом в мае 2019 года гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия занимает всего 1–2% международного рынка искусственного интеллекта, и этот показатель можно повысить до 10–15%.

Почему российский бизнес не спешит использовать ИИ и другие выводы исследования — в материале РБК.

ИИ для крупных игроков

Руководитель проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве России Владимир Месропян считает, что такая ситуация сложилась на рынке из-за нехватки «понятных кейсов», доказывающих эффективность ИИ, а также доступных и массовых решений (сейчас они есть у крупных компаний и носят элитарный характер).

В связи с этим, по его мнению, первоочередная задача государства в области развития ИИ — «способствовать переводу технологий искусственного интеллекта из области хайпа в область эффективных и доступных практических решений и убедить бизнес в том, что внедрение искусственного интеллекта позволит радикально повысить их экономическую эффективность».

Другое мнение у замминистра экономического развития Оксаны Тарасенко. «Государство прилагает достаточно большие усилия для того, чтобы существенно сдвинуться и перегнать все остальные страны, в том числе по уровню развития искусственного интеллекта. И основные компании отдают себе отчет, что в быстро меняющемся мире, только лишь внедряя искусственный интеллект и обучая своих сотрудников, они смогут быть конкурентоспособны», — отметила она.

Опрошенные РБК эксперты рассказывают, что «зрелость» в применении ИИ неоднородна, поскольку компаниям из среднего и малого бизнеса не хватает ресурсов на подобные проекты. Гендиректор ABBYY Россия Дмитрий Шушкин рассказывает, что они проводили похожее исследование вместе с IDC среди представителей крупного бизнеса: треть из них уже использует ИИ, почти все остальные планируют сделать это в ближайшие пару лет, выяснила тогда компания. «Впереди всех — отрасли, которые активно взаимодействуют с конечными клиентами: банки, ретейл, телеком. В последнее время увеличилось и количество проектов в нефтегазе и энергетике», — рассказал Шушкин.

«Благодаря технологиям ИИ в 2019 году эффект от реализации в Сбербанке составил 42 млрд руб. В будущем году мы ожидаем более 66 млрд руб. доходов от его внедрения», — заявил РБК первый зампредправления Сбербанка Александр Ведяхин. По его мнению, сегодня без разработок в области ИИ невозможно представить «ни одну из отраслей социальной сферы: медицины, образования, культуры, транспорта, связи».

Мало специалистов

Согласно опросу ВЦИОМа, представители бизнеса (69%) подчеркивают нехватку квалифицированных кадров в сфере развития искусственного интеллекта, при этом почти столько же (68%) не планируют повышать соответствующую квалификацию сотрудников в ближайшие два-три года.

Представитель Сбербанка пояснил РБК, что сегодня главное — не поиск сотрудников, «а их воспитание». По его словам, конкуренция за кадры идет как внутри компании, так и снаружи. «Сейчас в банке работают около 1,2 тыс. сотрудников, занимающихся искусственным интеллектом. Мы рассчитываем, что в 2020 году их будет более 2 тыс. Мы сейчас сотрудничаем как с ведущими вузами для подготовки специалистов, так и занимаемся переподготовкой специалистов внутри банка», — рассказал он.

Автор: Владислав Скобелев
Теги: искусственный интеллект, ВЦИОМ, бизнес, кадры
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