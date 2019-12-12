Более 40% компаний в России отказались внедрять искусственный интеллект

Около половины российских предпринимателей не используют в своей работе искусственный интеллект и не задумываются о его внедрении, следует из опроса ВЦИОМа. Пока интерес к технологии проявляет только крупный бизнес

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Несмотря на то что большинство представителей бизнеса (91% респондентов) знают о технологии искусственного интеллекта (ИИ), 43% не используют ее в своей компании и не планируют внедрять в ближайшее время. Это следует из результатов совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве России (копия есть у РБК).

Большинство респондентов (37%) из тех, кто не использует эту технологию, не испытывают в ней потребности, еще 28% предпринимателей подчеркивают, что искусственный интеллект не нужен конкретно в их отрасли. Каждый десятый респондент признает, что ему недостаточно знаний о технологии. Необходимость крупных финансовых затрат на внедрение искусственного интеллекта отпугивает 8% опрошенных.

В октябре аналитики MIT Sloan Management Review и BCG опубликовали исследование, в котором они опросили более 2,5 тыс. руководителей компаний в 27 отраслях по всему миру. Глобальная статистика более оптимистична: в той или иной мере в ИИ инвестируют 90% предпринимателей. Зарабатывать на ИИ бизнесмены пока так и не научились: семь из десяти человек признались, что внедрение искусственного интеллекта никак не повлияло на их бизнес, а извлечь хотя бы минимальную прибыль получилось у 40% опрошенных.

На совещании с президентом в мае 2019 года гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия занимает всего 1–2% международного рынка искусственного интеллекта, и этот показатель можно повысить до 10–15%.

Почему российский бизнес не спешит использовать ИИ и другие выводы исследования — в материале РБК.