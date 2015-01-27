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Суд отклонил жалобу «Эха Москвы» на предупреждение Роскомнадзора
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Суд отклонил жалобу «Эха Москвы» на предупреждение Роскомнадзора
Украинский кризис, 27 янв 2015, 13:02
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Суд отклонил жалобу «Эха Москвы» на предупреждение Роскомнадзора
Таганский суд признал законным предупреждение Роскомнадзора радиостанции «Эхо Москвы» и отклонил жалобу главного редактора Алексея Венедиктова, передает корреспондент РБК из зала суда. Санкции к СМИ были применены в октябре прошлого года, после того как ведомство усмотрело в материалах радиостанции оправдания военным преступлениям на востоке Украины
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (Фото: ТАСС)
Во вторник суд не нашел оснований, чтобы удовлетворить жалобу главного редактора Алексея Венедиктова, оспаривавшего действия Роскомнадзора. Судья огласила только вводную и резолютивную части постановления. Мотивировочная часть решения в суде оглашена не была.

Согласно материалам дела, Роскомнадзор вынес предупреждение радиостанции после выхода в эфир передачи «Своими глазами» 29 октября прошлого года. В ней ведущие и приглашенные журналисты обсуждали военный конфликт на Востоке Украине и бои за донецкий аэропорт. Ведомство провело проверку, а по ее результатам 31 октября вынесло предупреждение, посчитав, что в программе прозвучали оправдания военным преступлениям.

Не согласившись в этим решением, главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов оспорил действия Роскомнадзора в суде. Слушания по делу неоднократно откладывались по разным причинам. В итоге суд смог приступить к рассмотрению дела только 26 января.

В суде Венедиктов настаивал, что предупреждение незаконно и должно быть отменено. Так, он напомнил, что скандальная передача выходила в прямом эфире, а в таком случае закон освобождает журналистов от ответственности за высказывания гостей программы. Кроме этого он отмечал, что ведомство нигде не указало, какие из высказываний журналистов Роскомнадзор посчитал содержащими признаки экстремизма.

«Когда ведущий говорит «добрый день», это тоже сведения, содержание признаки экстремизма? А когда говорит «до свидания»?» – удивлялся истец.

Кроме этого, по словам Венедиктова, Роскомнадзор нарушил процедуру, когда привлекал СМИ к ответственности: предупреждение было вынесено до того, как ведомство официально закончило проверку. По словам главного редактора, радиостанция получила факс с предупреждением 31 октября в 15:54, а в докладной записке, на основании которой оно было вынесено, стоит время 16 часов того же дня.

Представитель Роскомнадзора требовала отказать в удовлетворении иска. Но в своих выступлениях она не смогла пояснить, как произошла путаница со временем и уверяла суд, что возможно это был всего лишь технический сбой. Также юрист ведомства просила не принимать во внимание довод о том, что программа записывалась в прямом эфире. Она заявила, что возможно, передача была «срежиссирована», так как почти все участники эфира работают или ведут программы на «Эхе​ Москвы».

В заседании был объявлен перерыв на один день, а судебные слушания возобновились с просмотра записи оспариваемой программы. Этого потребовал истец, чтобы доказать, что во время записи участникам эфира никто не суфлировал.

Для вынесения решения судье потребовалось больше часа. Затем судья отклонила жалобу радиостанции.

Автор: Анастасия Михайлова.
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