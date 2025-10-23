 Перейти к основному контенту
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных с начала года VPN-сервисов

ГРЧЦ: в России с начала года заблокировали почти 260 VPN-сервисов
В 2025 году в России заблокировали на треть больше сервисов, чем годом ранее, — 258. Число блокировок растет не первый год. Также был закрыт доступ к 1,2 млн ресурсов — вполовину больше, чем в 2024-м
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России в 2025 году заблокировали 258 VPN-сервисов, что на 31% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил руководитель лаборатории по исследованию перспективных технологий и блокированию угроз подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Владислав Смирнов.

Новые данные он привел в презентации, которую представил на форуме «Спектр-2025», передает ТАСС.

В 2024 году было заблокировано 197 VPN-сервисов. Рост блокировок к предшествующему году тогда составлял 18%.

ЕГЭ, ФСБ и VPN: что изменится в российских законах в сентябре
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В рамках противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности Рунета в 2025 году также заблокировали 252 анонимных почтовых сервиса (на 20% больше, чем годом ранее), 173 приложения (+28%), 410 центров распространения вредоносного программного обеспечения, более 1,2 млн ресурсов (+50%) и 119 тыс. фишинговых сайтов (+441%).

С ноября 2017 года VPN-сервисы должны по российскому законодательству ограничивать пользователям доступ к запрещенным ресурсам. Если они этого не делали, Роскомнадзор вносил сами сервисы в реестр запрещенной информации и операторы связи должны были блокировать их. В 2023 году Минцифры уточняло, что VPN-сервисы в России блокируются по решению экспертной комиссии, если она признает их угрозой.

В России с 1 сентября начал действовать закон, предусматривающий административную ответственность за рекламу VPN. Штраф за это составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб. В Минцифры поясняли, что речь о запрете VPN не идет. Цель законопроекта не массовое отслеживание пользователей, а усиление контроля за инфраструктурой доступа, пояснил один из авторов нововведений, сенатор Артем Шейкин.

Тем же законом с 1 сентября были введены штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и доступ к ним c помощью VPN. Штраф для граждан составляет от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Наказание предусмотрено за доступ к материалам, которые включены в специальный реестр Минюста.

Использование VPN при совершении преступления считается отягчающим обстоятельством. Кроме того, запрещено публиковать инструкции по настройке обхода блокировок. Использование VPN само по себе не запрещено. Закону противоречит целенаправленное продвижение методов обхода ограничений.

Законно пользоваться VPN можно:

  • когда речь идет об использовании корпоративных VPN-сервисов для безопасного подключения сотрудников к внутренней сети;
  • для доступа к незаблокированным зарубежным сайтам и сервисам (например, облачные сервисы или банковские ресурсы);
  • для шифрования трафика в публичных сетях Wi-Fi для защиты личной информации.

