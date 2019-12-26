Регулятор потребовал от HeadHunter убрать нарушение закона о конкуренции

В ФАС решили, что HeadHunter незаконно ограничивал использование рекрутерами программ, применяемых для автоматизированного поиска персонала.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ООО «Хэдхантер», управляющее сервисом по поиску работы HeadHunter (hh.ru), нарушителем закона о защите конкуренции, предписав устранить допущенные нарушения.

Дело в отношении HeadHunter (а также Superjob и Rabota.ru) ФАС завела в апреле, сервисы тогда заподозрили в незаконном ограничении использования рекрутерами программ, применяемых для автоматизированного поиска персонала.

26 декабря ФАС сообщила, что проведенная ведомством проверка показала, что HeadHunter блокировал работу таких программ, препятствуя поиску с их помощью по своей базе данных, и предлагал использовать собственный сервис со схожим функционалом. Тогда в HeadHunter указывали, что позиция компании будет сформулирована после изучения претензий ведомства.

«Действия компании привели к ограничению доступа хозяйствующих субъектов, предоставляющих программное обеспечение по автоматизированному подбору персонала, на товарный рынок услуг по обеспечению информационного взаимодействия соискателей, работодателей и кадровых агентств в информационно-телекоммуникационной сети интернет и ущемлению интересов хозяйствующего субъекта на этом товарном рынке», — говорится в сообщении ФАС.