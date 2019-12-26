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Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе
Отставка гендиректора «Роскино» стала, по словам министра культуры, «консолидированным решением всех лидеров отечественной киноиндустрии». Ранее сама Мцитуридзе свой уход из компании опровергала
Екатерина Мцитуридзе (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, это было «консолидированным решением всех лидеров отечественной киноиндустрии». «Они хотят увидеть эту компанию немного другой», — пояснил Мединский.

Отметив заслуги Екатерины Мцитуридзе на посту гендиректора «Роскино», министр культуры заявил: «В последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно другой уровень, и поэтому совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства компании», констатировал Мединский.

Кандидатуру нового гендиректора «Роскино» Мединский не назвал, лишь добавил, что предложение совета директоров по новому руководителю уже сформировано и направлено в Росимущество.

Совет директоров «Роскино», как сообщали на этой неделе «Ведомости», сделал свой выбор в пользу Евгении Марковой, сейчас отвечающей за связи с индустрией в «Экспоконтенте». Эта компания представляет в России французскую Reed Midem, организатора мировых рынков контента. Маркова — супруга Вячеслава Муругова, гендиректора «СТС Медиа» и «НМГ Студии».

РБК направил запрос Екатерине Мцитуридзе

Екатерина Мцитуридзе возглавляет «Роскино» с 2011 года, до этого была ведущей рубрики о кино в утренней программе на «Первом канале».

Совет директоров «Роскино» в понедельник, 23 декабря, высказал замечания к представленному Мцитуридзе отчету о работе в 2019 году. При этом сама Мцитуридзе уверяла РБК, что на том заседании вопрос о смене руководства «Роскино» не поднимался.

По ее словам, неделю назад Росимущество, которому принадлежит 100% АО «Роскино», вывело из совета директоров пять человек, включая Мцитуридзе. Освободившиеся места заняли режиссер и продюсер Федор Бондарчук, руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, советник министра культуры на общественных началах и член совета директоров «Ленфильма» Александр Орджоникидзе, гендиректор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин и предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

И Бондарчук, и Слащева еще в феврале 2018 года обратили внимание Мединского на то, что они платят «Роскино» за участие в зарубежных фестивалях и кинорынках, хотя Минкультуры выделяет на оплату стендов на этих мероприятиях 30–40 млн руб. в год. Мединский поручил провести ревизию эффективности работы «Роскино». Мцитуридзе тогда в ответ заявляла, что в 2017 году «Роскино» получило господдержку в размере 28 млн руб., при этом фактические затраты на организацию девяти мероприятий в пяти странах составили 35 млн руб.

РБК направил запрос гендиректору «Роскино».

Выручка АО «Роскино» по РСБУ в 2018 году составила, согласно данным базы СПАРК, 33,6 млн руб., убыток от основной деятельности — 143,7 млн руб., чистый убыток — 8,5 млн руб.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: «Роскино», Минкультуры, Владимир Мединский, кино
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