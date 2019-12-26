Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

Отставка гендиректора «Роскино» стала, по словам министра культуры, «консолидированным решением всех лидеров отечественной киноиндустрии». Ранее сама Мцитуридзе свой уход из компании опровергала

Екатерина Мцитуридзе (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, это было «консолидированным решением всех лидеров отечественной киноиндустрии». «Они хотят увидеть эту компанию немного другой», — пояснил Мединский.

Отметив заслуги Екатерины Мцитуридзе на посту гендиректора «Роскино», министр культуры заявил: «В последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно другой уровень, и поэтому совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства компании», констатировал Мединский.

Кандидатуру нового гендиректора «Роскино» Мединский не назвал, лишь добавил, что предложение совета директоров по новому руководителю уже сформировано и направлено в Росимущество.

Совет директоров «Роскино», как сообщали на этой неделе «Ведомости», сделал свой выбор в пользу Евгении Марковой, сейчас отвечающей за связи с индустрией в «Экспоконтенте». Эта компания представляет в России французскую Reed Midem, организатора мировых рынков контента. Маркова — супруга Вячеслава Муругова, гендиректора «СТС Медиа» и «НМГ Студии».

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