Эксперты предупредили об опасности кибератаки на выборы президента России

Эксперты из компании InfoWatch считают, что в 2018 году одной из целей киберпреступников станут выборы президента России. Весь 2017 год власти США пытались выяснить, повлияла ли кампания в соцсетях на выборы президента страны

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Одной из мишеней хакеров в 2018 году станет главное политическое событие в России — выборы президента. Такой прогноз дала компания InfoWatch, специализирующаяся на информационной безопасности, в своем докладе на 2018 год (есть у РБК).

«Вероятно, представители организованной киберпреступности попытаются повлиять на избирательную кампанию и процесс голосования», — отмечается в докладе. Как пояснил РБК эксперт аналитического центра InfoWatch Андрей​ Арсентьев, вмешательства в выборы могут быть реализованы посредством взломов программно-аппаратных средств: начиная от принтеров, камер, компьютеров, задействованных на выборах, заканчивая комплексом обработки избирательных бюллетеней. В связи с предвыборной гонкой специалисты компании не исключают утечки персональных данных и закрытых сведений из избирательных штабов, манипуляции содержанием электронной переписки участников выборов и другой чувствительной информации.

По словам экспертов компании, мир вступил в эпоху массовой компрометации данных. «Если за 2016 год утекло около 3 млрд записей, то по итогам 2017 года мы ожидаем, что эта цифра увеличится более чем в три раза, объем утекшей информации превысит 10 млрд записей. Впервые в истории число потерянных и украденных записей данных превысит население Земли», — рассказал Арсентьев.

Для доступа к интернет-сервисам с данными миллионов пользователей, сетевые мошенники будут чаще пускать в ход программы-вымогатели и взламывать корпоративную электронную почту, говорится в отчете. При этом злоумышленники начнут использовать перспективные технологии: машинное обучение, блокчейн и другие новые функции, позволяющие вести масштабные управляемые атаки и при этом сохранять анонимность. Также в зоне риска — набирающие все большую популярность устройства интернета вещей (Internet of Things, IoT), веб-камеры, беспилотные аппараты, фитнес-трекеры. «Уже есть примеры, когда хакеры объединяли тысячи подключенных устройств в деструктивные сети. Уязвимости IoT чаще будут использоваться для компрометации данных и извлечения прибыли», — прогнозируют в InfoWatch.

В отчете «Лаборатории Касперского» отмечалось, что число различных угроз в этой сфере будет расти, а программное обеспечение для кражи денег — совершенствоваться. В частности, ожидается больше атак на устройства из сферы интернета вещей, в том числе роутеры, модемы. Возрастает угроза взломов банкоматов​. Эксперты полагают, что следующим шагом станет полная автоматизация подобных атак: к банкомату будет подключаться мини-компьютер, который автоматически производит заражение и активацию вредоносной программы, выдающей деньги или собирающий данные о картах. «Это значительно сократит время, необходимое злоумышленникам для совершения кражи», — отмечается в докладе «Лаборатории Касперского».

Другим трендом 2018 года эксперты «Лаборатории Касперского» называли fake news — информационные фальшивки, которые распространяются в СМИ и соцмедиа. «Всего один твит с аккаунта влиятельного человека или создание волны сообщений в социальных сетях сегодня может привести в движение рынки — чем и воспользуются злоумышленники. При этом понять, кто из получивших прибыль в результате подобной атаки был ее заказчиком, будет практически невозможно», — говорилось в отчете.

Впрочем, главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев не ожидает особой активности в отношении выборов в России как со стороны русскоговорящих хакеров, так и зарубежных. «В постсоветском пространстве, скорее всего, будет всплеск кибератак осенью, когда начнется предвыборная гонка на Украине. Кроме того, увеличение санкций против Северной Кореи приведет к соразмерному увеличению активности хакерских группировок, особенно в части атак на криптовалютные сервисы», — прогнозирует Гостев.