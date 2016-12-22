Эксперты предупредили об опасности кибератаки на выборы президента России

Одной из мишеней хакеров в 2018 году станет главное политическое событие в России — выборы президента. Такой прогноз дала компания InfoWatch, специализирующаяся на информационной безопасности, в своем докладе на 2018 год (есть у РБК).
«Вероятно, представители организованной киберпреступности попытаются повлиять на избирательную кампанию и процесс голосования», — отмечается в докладе. Как пояснил РБК эксперт аналитического центра InfoWatch Андрей Арсентьев, вмешательства в выборы могут быть реализованы посредством взломов программно-аппаратных средств: начиная от принтеров, камер, компьютеров, задействованных на выборах, заканчивая комплексом обработки избирательных бюллетеней. В связи с предвыборной гонкой специалисты компании не исключают утечки персональных данных и закрытых сведений из избирательных штабов, манипуляции содержанием электронной переписки участников выборов и другой чувствительной информации.
По словам экспертов компании, мир вступил в эпоху массовой компрометации данных. «Если за 2016 год утекло около 3 млрд записей, то по итогам 2017 года мы ожидаем, что эта цифра увеличится более чем в три раза, объем утекшей информации превысит 10 млрд записей. Впервые в истории число потерянных и украденных записей данных превысит население Земли», — рассказал Арсентьев.
Для доступа к интернет-сервисам с данными миллионов пользователей, сетевые мошенники будут чаще пускать в ход программы-вымогатели и взламывать корпоративную электронную почту, говорится в отчете. При этом злоумышленники начнут использовать перспективные технологии: машинное обучение, блокчейн и другие новые функции, позволяющие вести масштабные управляемые атаки и при этом сохранять анонимность. Также в зоне риска — набирающие все большую популярность устройства интернета вещей (Internet of Things, IoT), веб-камеры, беспилотные аппараты, фитнес-трекеры. «Уже есть примеры, когда хакеры объединяли тысячи подключенных устройств в деструктивные сети. Уязвимости IoT чаще будут использоваться для компрометации данных и извлечения прибыли», — прогнозируют в InfoWatch.
В отчете «Лаборатории Касперского» отмечалось, что число различных угроз в этой сфере будет расти, а программное обеспечение для кражи денег — совершенствоваться. В частности, ожидается больше атак на устройства из сферы интернета вещей, в том числе роутеры, модемы. Возрастает угроза взломов банкоматов. Эксперты полагают, что следующим шагом станет полная автоматизация подобных атак: к банкомату будет подключаться мини-компьютер, который автоматически производит заражение и активацию вредоносной программы, выдающей деньги или собирающий данные о картах. «Это значительно сократит время, необходимое злоумышленникам для совершения кражи», — отмечается в докладе «Лаборатории Касперского».
Другим трендом 2018 года эксперты «Лаборатории Касперского» называли fake news — информационные фальшивки, которые распространяются в СМИ и соцмедиа. «Всего один твит с аккаунта влиятельного человека или создание волны сообщений в социальных сетях сегодня может привести в движение рынки — чем и воспользуются злоумышленники. При этом понять, кто из получивших прибыль в результате подобной атаки был ее заказчиком, будет практически невозможно», — говорилось в отчете.
Впрочем, главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев не ожидает особой активности в отношении выборов в России как со стороны русскоговорящих хакеров, так и зарубежных. «В постсоветском пространстве, скорее всего, будет всплеск кибератак осенью, когда начнется предвыборная гонка на Украине. Кроме того, увеличение санкций против Северной Кореи приведет к соразмерному увеличению активности хакерских группировок, особенно в части атак на криптовалютные сервисы», — прогнозирует Гостев.
Как «русские хакеры» взламывали выборы в США
В январе 2017 года национальная разведка США обнародовала доклад, в котором обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Россия отвергла эти обвинения, а в Кремле добавили, что страна ежедневно подвергается тысячам западных кибератак.
Весной 2017 года власти США начали расследование возможного вмешательства России в выборы президента. Оно сконцентрировано в основном вокруг изучения контактов команды Дональда Трампа с консультантами, которые могли действовать в политических интересах России. В частности, внимание привлекла встреча сына Трампа, Дональда Трампа-младшего, и зятя президента Джареда Кушнера с адвокатом из России Натальей Весельницкой, состоявшаяся 9 июня 2016 года.
В начале сентября The New York Times опубликовала расследование, в котором говорилось, что «беспрецедентное наступление на американскую демократию» началось в июне 2016 года, когда портал DCLeaks, якобы созданный российской военной разведкой, начал публиковать первые утечки документов Демпартии. Новости об этом сразу же стали распространять пользователи Facebook и Twitter, которых в реальности не существовало, — как выяснила NYT, это подставные лица с выдуманной биографией. Осенью американский сенат заслушал представителей Facebook, Twitter и Google в рамках парламентского расследования «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года. Вреди прочего сенаторы пытались выяснить, кто стоял за созданием фейковых аккаунтов, как продвигалась информация через рекламные посты и могли ли они повлиять на решение избирателей. Например, на слушаниях представитель Facebook рассказал, что с учетом принадлежащего соцсети сервиса Instagram дезинформация могла затронуть 146 млн пользователей. Впрочем, ни он, ни представители Twitter и Google не смогли дать однозначный ответ на вопрос, повлияли ли фейковые новости на голоса избирателей.
По мнению сотрудника Института исследования внешней политики Ближнего Востока и старшего сотрудника центра по кибер- и внутренней безопасности университета Вашингтона Клинта Уоттса, стратегию, которую, как считает американская разведка, использовала Россия на выборах 2016 года, уже начали повторять «худшие режимы мира». Сенаторы США высказывали опасения, что подобные методы могут взять на вооружение террористы.