Не спрятаться и в раю: главные информационные утечки 2017 года

Компания InfoWatch, занимающаяся информационной безопасностью, подготовила отчет о ключевых случаях утечек информации в уходящем году (есть у РБК). Под утечкой информации компания понимает намеренные или случайные действия (как внешних злоумышленников, так и внутренних нарушителей), в результате которых нарушена конфиденциальность данных. Отчет основан на сообщениях СМИ и других открытых источниках.
В мае приложение DU Caller от DU Group, «дочки» китайского интернет-гиганта Baidu, было уличено в компрометации 2 млрд телефонных номеров пользователей. Оно автоматически собирало конфиденциальную информацию и передавало ее на сторонние сервера. С помощью приложения можно было получить контактные данные любого абонента, просто введя его имя в поиск.
В России самой большой утечкой года назван случай в сентябре, когда в Сети были обнаружены базы данных с информацией о более чем 5,6 млн клиентов страховых компаний. Большинство баз содержали не только персональные сведения, но также данные об автомобилях застрахованных лиц, историю сделок и копии документов.
$31 млн — сумма ущерба, который понес криптовалютный стартап Tether в результате кражи токенов (записей в реестре блоков транзакций, которые могут подтверждать наличие у их держателя прав на определенные объекты). Хакер взломал электронный кошелек Tether Treasury и перевел из него средства.
Другая значимая утечка произошла в бюро кредитных историй Equifax. В результате хакерской атаки были скомпрометированы персональные данные более 145 млн человек — это примерно половина населения США. Злоумышленники завладели, в частности, домашними адресами и номерами социального страхования. Ряд американских политиков даже назвали случившееся угрозой экономический безопасности всех американцев. Инцидент привел к тому, что руководитель Equifax ушел в отставку, а компания погрязла в судебных тяжбах. Только в третьем квартале кредитное бюро потеряло $87,5 млн, ликвидируя последствия утечки.
В начале ноября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал более 13 млн документов, принадлежащих офшорной регистрационной фирме Appleby и ряду других — так называемое The Paradise Papers («Райское досье»). В резонансном расследовании рассказывалось о том, как политики, бизнесмены и другие известные люди выводят огромные суммы в «тихие налоговые гавани».