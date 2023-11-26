Фильм «По щучьему велению» обогнал по сборам «Последнего богатыря»
Фильм Александра Войтинского «По щучьему велению» (2023) обошел по сборам картину Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: повелитель Тьмы» (2021), став восьмым самым кассовым фильмом российского кинопроката, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) по показам фильмов в кинозалах.
Общие сборы «По щучьему велению» в настоящее время составляют 2,219 млрд руб., «Богатыря» — 2,204 млрд руб.
«По щучьему велению» — экранизация одноименной народной сказки от режиссера Александра Войтинского (снял в том числе фильмы «Елки», «Черная молния», «Джунгли», сериалы «Метод 2» и «Очевидное невероятное»). Роль Емели сыграл актер Никита Кологривый. На экраны лента вышла 26 октября. В первый день она собрала в кинотеатрах 28,7 млн руб. Бюджет картины — 660 млн руб.
«Последний богатырь: посланник Тьмы» Дмитрия Дьяченко («Чебурашка», «О чем говорят мужчины», «День радио») вышел в прокат 23 декабря 2021 года. Фильм повествует о героях сказок, оказавшихся в современной Москве. Главные роли исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Валюшкина и Елена Яковлева. Это последняя в российском прокате картина, снятая при участии Walt Disney (прекратила работу в России после начала военной операции на Украине).
Лидером российского кинопроката за все время (с учетом данных по голливудским картинам) является фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» (2023). Он собрал, по данным ЕАИС, 6,7 млрд руб. На втором месте «Холоп» (2019) Клима Шипенко — 3,08 млрд руб., на третьем — «Человек паук: Нет пути назад» (2021) Джона Уоттса со сборами 2,9 млрд руб.
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