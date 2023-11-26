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Технологии и медиа ,  
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Фильм «По щучьему велению» обогнал по сборам «Последнего богатыря»

Фильм «По щучьему велению» собрал 2,2 млрд руб. и обогнал «Последнего богатыря»
Фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского вышел в прокат в конце октября и на данный момент собрал более 2,2 млрд руб. Он стал восьмым самым кассовым фильмом в российском прокате за все время
Александр Войтинский на премьере фильма &laquo;По щучьему велению&raquo; в кинотеатре &laquo;Каро 11 Октябрь&raquo;, Москва, 17 октября 2023&nbsp;г.
Александр Войтинский на премьере фильма «По щучьему велению» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», Москва, 17 октября 2023 г. (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Фильм Александра Войтинского «По щучьему велению» (2023) обошел по сборам картину Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: повелитель Тьмы» (2021), став восьмым самым кассовым фильмом российского кинопроката, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) по показам фильмов в кинозалах.

Общие сборы «По щучьему велению» в настоящее время составляют 2,219 млрд руб., «Богатыря» — 2,204 млрд руб.

«По щучьему велению» — экранизация одноименной народной сказки от режиссера Александра Войтинского (снял в том числе фильмы «Елки», «Черная молния», «Джунгли», сериалы «Метод 2» и «Очевидное невероятное»). Роль Емели сыграл актер Никита Кологривый. На экраны лента вышла 26 октября. В первый день она собрала в кинотеатрах 28,7 млн руб. Бюджет картины — 660 млн руб.

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Фото:Gorodenkoff / Shutterstock

«Последний богатырь: посланник Тьмы» Дмитрия Дьяченко («Чебурашка», «О чем говорят мужчины», «День радио») вышел в прокат 23 декабря 2021 года. Фильм повествует о героях сказок, оказавшихся в современной Москве. Главные роли исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Валюшкина и Елена Яковлева. Это последняя в российском прокате картина, снятая при участии Walt Disney (прекратила работу в России после начала военной операции на Украине).

Лидером российского кинопроката за все время (с учетом данных по голливудским картинам) является фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» (2023). Он собрал, по данным ЕАИС, 6,7 млрд руб. На втором месте «Холоп» (2019) Клима Шипенко — 3,08 млрд руб., на третьем — «Человек паук: Нет пути назад» (2021) Джона Уоттса со сборами 2,9 млрд руб.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
кинопрокат сборы

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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