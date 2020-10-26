Эксперты предупредили о маскирующихся под популярные бренды мошенниках

Осенью эксперты зафиксировали в зоне .ru массовую регистрацию доменных имен с названием известных брендов. Они полагают, что мошенники могут использовать домены для создания фишинговых сайтов или вредоносных рассылок

Фото: Wilfredo Lee / AP

Специалисты зафиксировали в рунете массовую регистрацию доменов с названием известных брендов и окончанием–off, которое может использоваться для распродаж. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Infosecurity a Softline company.

В качестве примера в компании привели доменные имена familiya-off.ru, detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru и citilink-off.ru. По словам главы блока специальных серверов Infosecurity Сергея Трухачева, 20 октября сервис выявления угроз Ethic обнаружил регистрацию 192 подобных доменов. Все они регистрируются через одну и ту же российскую структуру с серверами на технических площадях компании Ispiria из Белиза в Центральной Америке. Как отметил Трухачев, компания часто используется для хостинга вредоносных сайтов.

Регистрация одного домена стоит 199 руб., а общие затраты покупателя доменного имени могут достигать десятки тысяч рублей, предположил специалист. Трухачев считает, что владелец доменов начнет их монетизировать: использовать для накрутки трафика, фишинговых рассылок или создания фишинговых сайтов.

В конце сентября появление сотен подобных доменов в рунете заметила и компания «СёрчИнформ». Как сообщил глава отдела информбезопасности компании Алексей Дродд, речь идет об очень разнородных брендах (мебельные компании, магазины одежды, ювелирные салоны, сотовый ритейл). Он отметил также, что домены зарегистрированы на частное лицо, в то время как у настоящих сайтов тех же компаний другие администраторы.