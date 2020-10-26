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Медиахолдинг Минобороны заинтересовался покупкой «Главкино»

Медиахолдинг «Звезда» является основным претендентом на обанкротившееся «Главкино». Принадлежащая Минобороны телерадиокомпания, как утверждают источники РБК, готова участвовать в торгах, на которых будут проданы активы киностудии
Вид на территорию кинотелевизионной студии &laquo;Главкино&raquo;
Вид на территорию кинотелевизионной студии «Главкино» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Телерадиокомпания Вооруженных сил России «Звезда» заинтересована в покупке кинотелевизионного комплекса «Главкино», который сейчас проходит процедуру банкротства, сообщил РБК источник, близкий к киностудии. По его словам, других интересантов на данный момент нет, и «Звезда» может получить все активы киностудии, которые будут выставлены на торги одним лотом.

Переговоры со «Звездой» об ее участии в торгах идут уже около полгода, знает другой собеседник РБК, близкий к «Главкино». Источник, близкий к «Звезде», однако, охарактеризовал интерес к «Главкино» как «слабый».

Конкурсный управляющий АО «Управляющая компания »Главкино» Олег Логинов не ответил на вопрос о переговорах со «Звездой». «Имущество будет реализовано на торгах, покупателем станет тот, кто предложит максимальную стоимость», — заявил Логинов. Дата торгов пока не назначена, следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В пресс-службе «Звезды» и Министерства обороны, владельца телерадиокомпании, не ответили на запрос РБК на момент публикации. Владелец «Главкино» — ВТБ — от комментариев отказались.

Как обанкротилось «Главкино»

Кинотелевизионный комплекс «Главкино» площадью 21 тыс. кв. м был построен на Новорижском шоссе в Красногорске Московской области в 2008 году. Студия зарабатывала на сдаче своих съемочных павильонов и оборудования в аренду, среди клиентов в разные годы были Comedy Club Production, «Первый канал» и НТВ, студия «Тритэ» Никиты Михалкова, «Базелевс» Тимура Бекмамбетова. На площадках «Главкино» снимались фильмы «Викинг» (2016 год), «Движение вверх» (2017) и «Притяжение» (2017).

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Среди учредителей проекта изначально были структуры ВТБ и тогдашнего председателя совета директоров ФК «Уралсиб» Николая Цветкова, продюсеры Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский и Илья Бачурин, а также Андрей Иваницкий. Позже к ним присоединился гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Затем ВТБ вышел из проекта, но остался его кредитором.

В 2017 году ВТБ выкупил испытавшее финансовые трудности «Главкино» у его тогдашних владельцев. Свои доли суммарно за 500 тыс. руб. тогда продали Виталий Головачев (50%), Константин Эрнст (16,7%), благотворительный фонд «Виктория» Николая Цветкова (16,7%), Федор Бондарчук (11,6%) и Илья Бачурин (5%). Номинальная стоимость их долей равнялась 40 млн руб. Задолженность перед ВТБ к 2015 году достигала 2,8 млрд руб.

В мае 2018 года вице-президент банка Михаил Дворкович обещал реструктурировать долги «Главкино» — для этого было необходимо увеличить производство контента, а не только сдавать помещения в аренду. Но уже в 2019 году ВТБ инициировал банкротство структур «Главкино». Сначала несостоятельным было признано ООО «Главкино», чья задолженность оценивалась в 7,7 млрд руб., затем — АО «Управляющая компания «Главкино», которое задолжало ВТБ 7,2 млрд руб. В 2020-м уже управляющая компания инициировала банкротство АО «Производственный комплекс» «Главкино», чьи долги составляют 42,4 млн руб.

АО «Управляющая компания «Главкино» и ООО «Главкино» находятся сейчас на стадии конкурсного производства, АО «Производственный комплекс» — наблюдения.

РБК направил запросы конкурсному управляющему ООО «Главкино» Валерию Кубелуну и временному управляющему АО «Производственный комплекс «Главкино» Алексею Бондаренко.

Активы студии еще не оценены, но эта процедура находится в стадии завершения, сообщил конкурсный управляющий Олег Логинов.

Сейчас с учетом долгов «Главкино» оценивается в 1,5 млрд руб., утверждает источник на кинорынке.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Как отметил Николай Кузнецов, руководитель юридического блока антикризисной группы «Пилот», закон о банкротстве не содержит указания на возможность продажи активов разных должников единым лотом. Однако отсутствие прямого законодательного регулирования этого вопроса не говорит о запрете на такую процедура торгов. «Более того, анализ правоприменительной практики показывает, что в ситуации, когда имеется экономическая целесообразность и отсутствуют обоснованные возражения заинтересованных лиц, кредиторы или суд (при наличии разногласий) вправе согласовать совместную реализацию имущества», — отмечает эксперт.

Зачем «Звезде» собственный съемочный комплекс

Телерадиокомпания «Звезда» управляет телеканалом, радиостанцией и их интернет-версиями. Минобороны как владелец медиахолдинга ежегодно выделяет ему субсидию на производство и закупку контента. В 2020 году это были 2,1 млрд руб., план на 2021-й — 1,9 млрд руб. Кроме того, государство компенсирует телеканалу «Звезда» его затраты на распространение сигнала в небольших городах и селах. В этом году на эти цели были выделены 747 млн руб.

Выручка ОАО «Телерадиокомпания ВС РФ «Звезда» по РСБУ в 2019 году превысила, по данным базы СПАРК, 1,8 млрд руб., чистый убыток составил 343 млн руб. Среднесуточная доля канала «Звезда» среди зрителей в возрасте старше четырех лет, проживающих в населенных пунктах России более чем со 100 тыс. жителей, в январе-сентбре 2020 года составляла 2,6%, рейтинг — 0,4%. Таким образом, ежедневно телеканал смотрело порядка 274,4 тыс. человек, посчитал Mediascope. Среднесуточная доля радиостанции «Звезда» среди слушателей старше 12 лет в городах России «100+» 6 января — 28 июня 2020 года составляла 1,2%, рейтинг — 0,13%, что равняется порядка 1,2 млн слушателей, которые ежедневно включали радиостанцию минимум на 15 минут.

Президент холдинга Алексей Пиманов одновременно является продюсером и режиссером фильмов и сериалов. Среди его картин, например, «Крым», который вышел в прокат в 2017 году (Фонд Кино выделил на его съемки субсидию в размере 30 млн руб.), «Несокрушимый» (вышел в 2018 году, господдержка составила 50 млн руб.).

Холдинг еще год назад начал думать о расширении своей производственной базы: в июле 2019-го Москомстройинвест сообщал, что телецентр будет построен в Сокольниках на участке площадью 3,7 га по адресу 1-я Рыбинская улица, владение 1. До 2008 года там располагалась 165-я военная база Московского военного округа Минобороны, сейчас там находятся технические помещения и склады.

В информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Москвы нет информации о получении на этот участок какой-либо документации, необходимой для начала строительства. У Минобороны не было планов по использованию этого участка, в связи с чем он был передан госкомпании «Дом.РФ» для дальнейшей продаже на торгах, сообщили РБК в пресс-службе «Дом.РФ».

Если павильоны «Главкино» и оборудование комплекса в хорошем состоянии, то покупка с торгов профильного объекта обойдется медиахолдингу в два-три раза дешевле, чем новое строительство, считает управляющий партнер консалтинговой компании ILM Андрей Лукашев. Кроме того, по его словам, такая сделка позволит «Звезде» получить готовый хорошо узнаваемый комплекс, а не ждать более двух лет, пока телецентр будет построен с нуля.

Авторы
Елизавета Ефимович, Надежда Федорова
ВТБ «Главкино» Минобороны «Звезда»
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