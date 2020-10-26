Медиахолдинг Минобороны заинтересовался покупкой «Главкино»

Медиахолдинг «Звезда» является основным претендентом на обанкротившееся «Главкино». Принадлежащая Минобороны телерадиокомпания, как утверждают источники РБК, готова участвовать в торгах, на которых будут проданы активы киностудии

Вид на территорию кинотелевизионной студии «Главкино» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Телерадиокомпания Вооруженных сил России «Звезда» заинтересована в покупке кинотелевизионного комплекса «Главкино», который сейчас проходит процедуру банкротства, сообщил РБК источник, близкий к киностудии. По его словам, других интересантов на данный момент нет, и «Звезда» может получить все активы киностудии, которые будут выставлены на торги одним лотом.

Переговоры со «Звездой» об ее участии в торгах идут уже около полгода, знает другой собеседник РБК, близкий к «Главкино». Источник, близкий к «Звезде», однако, охарактеризовал интерес к «Главкино» как «слабый».

Конкурсный управляющий АО «Управляющая компания »Главкино» Олег Логинов не ответил на вопрос о переговорах со «Звездой». «Имущество будет реализовано на торгах, покупателем станет тот, кто предложит максимальную стоимость», — заявил Логинов. Дата торгов пока не назначена, следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В пресс-службе «Звезды» и Министерства обороны, владельца телерадиокомпании, не ответили на запрос РБК на момент публикации. Владелец «Главкино» — ВТБ — от комментариев отказались.