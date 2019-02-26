Управляющая компания «Главкино» подала иск о банкротстве

Управляющая компания студии «Главкино», где снимались фильмы «Викинг», «Экипаж» и «Движение вверх», подала иск о банкротстве в Арбитражный суд Московской области. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Судья Арбитражного суда Московской области Гилязова Э.Ф., ознакомившись с заявлением ЗАО «УК «Главкино», <...> определил принять [заявление] к производству», — говорится в документе.

Согласно картотеке, следующее заседание по данному делу состоится 13 марта.

В конце января ПАО «ВТБ» подал иск в суд о признании должника «Главкино» банкротом.

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