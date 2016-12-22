Куратор театров ушел из Минкультуры из-за «наперсточников»

Глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Андрей Малышев покинул пост по собственному желанию. Свое решение чиновник объяснил несогласием с позицией руководства Союза театральных деятелей

Андрей Малышев (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Андрей Малышев, три года назад возглавивший ​департамент господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, в среду, 26 сентября, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом рассказал РБК сам чиновник. Такое заявление действительно поступило на имя министра, подтвердили в пресс-службе ​Минкультуры.

Возглавляемый Малышевым департамент включает в себя отделы музыкального искусства, театрального искусства, народного творчества и изобразительного искусства, сопровождения проектов, управления контрактами и сводно-аналитический отдел. Курирует департамент недавно назначенный заместителем министра Павел Степанов.

Свой уход Андрей Малышев объяснил расхождением во взглядах и несогласием с позицией руководства Союза театральных деятелей. Минкультуры неоднократно инициировало реформы театральной среды, но ни одна из них не была поддержана Союзом, объясняет Малышев. Речь, по его словам, в первую очередь идет о необходимости ротации «возрастного руководства театров», а также об отказе от практики совмещения функций худрука и директора, что сейчас широко практикуется в российских театрах.

«Не нужен худрукам равный по их статусу директор. Все боятся, что допустят кого-то к управлению, а их спишут. Кого-то действительно пора списывать», — отметил Малышев.

Окончательное решение чиновник, по его словам, принял после заседания оргкомитета по проведению в 2019 году в России Года театра, которое провела по вторник, 25 сентября, вице-премьер Ольга Голодец. На заседании Минкультуры представило программу Года театра и его ключевые мероприятия, в том числе «Театральный марафон». Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, как рассказал Малышев, раскритиковал министерство, заявив, что с Союзом этот план не обсуждался.

«Это неправда. Мы три раза встречались и обсуждали с Калягиным план мероприятий Года театров. Я не готов работать с людьми, которые занимаются наперсточничеством», — заявил РБК Малышев.

Связаться с Александром Калягиным на момент публикации не удалось: глава СТД не ответил на звонки корреспондента РБК.

Источник в аппарате правительства, присутствовавший на заседании оргкомитета, подтверждает, что Калягин действительно говорил о необходимости доработать программу.

Решения о новом месте работы Малышев еще не принял, но отметил, что точно не планирует оставаться в министерстве. «Не вижу для себя там нового фронта работ. И вряд ли Владимир Ростиславович [Мединский] их увидит», — констатировал Малышев.