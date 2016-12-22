ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,34 65,32 EUR Нал. 78,02 76,94 USD Бирж. 65,81 -0,08 EUR Бирж. 77,44 -0,11 USD ЦБ. 65,82 -0,34 EUR ЦБ. 77,38 -0,30 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6453,57 +45,12 IMOEX 2437,39 -0,28% RTSI 1166,68 -0,20% Brent 81,89 +0,05% DJIA 26492,21 -0,27% Nasdaq 8007,47 +0,16%
Сценаристы Comedy Club перешли в конкурирующий телехолдинг
Лента новостей
Противники пенсионной реформы устроили митинг у Госдумы 11:42, Общество WSJ узнала о решении Трампа отложить отставку куратора «российского дела» 11:32, Политика Сценаристы Comedy Club перешли в конкурирующий телехолдинг 11:26, Технологии и медиа Рыболовлев назвал слухами сообщения СМИ о его планах продать «Монако» 11:02, Бизнес Что позволит сократить число трагедий на пожарах 10:57, Партнерский материал Россия обжаловала отстранение Федерации легкоатлетов от членства в IAAF 10:47, Общество На Кутузовском проспекте построят башни с общей террасой на крыше 10:43, Недвижимость «Манчестер Юнайтед» в пятый раз подряд проиграл серию пенальти 10:42, Спорт Google смягчит запрет на рекламу криптовалют: как отреагирует рынок 10:41, Крипто В СНГ объявлены в розыск за терроризм 9 тыс. человек 10:37, Политика «Страна должна быть готова к ценовому шоку»: что сделают с ОСАГО 10:32, Авто Как сделать свой дом электробезопасным 10:31, Партнерский материал Прогнозы дня: дорожающая нефть поможет росту топливных компаний 10:03, Quote Фитнес из-под палки: зачем компании пропагандируют сотрудникам спорт 09:56, Свое дело Роспотребнадзор предупредил о вспышке чумы на Мадагаскаре 09:51, Общество Следствие попросило отпустить из-под ареста сестер Хачатурян 09:49, Общество Импортозамещение от импортеров: почему иностранцы строят заводы в России 09:44, Потребрынок  Эрдоган сообщил о выходе радикалов из демилитаризованной зоны в Идлибе 09:35, Политика Лавров пошутил после появления Порошенко в российской переговорной в ООН 09:26, Политика В России создадут оператора для хранения биомедицинских данных граждан 09:12, Общество Козак поддержал металлургов в споре с энергетиками 09:00, Бизнес США передадут Украине списанные катера береговой охраны 08:56, Политика Абсурдистская комедия: первая премьера осени в театре «Практика» 08:56, Стиль Пентагон заявил о ядерной угрозе со стороны России 08:34, Политика Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени 08:00, Общество Россия опередила Китай, Индию и Бразилию в неравенстве регионов 07:58, Экономика Глава УВЗ заявил о разработке альтернативы беспилотной «Армате» 07:13, Общество Россияне стали чаще покупать отечественное вино 07:00, Бизнес
Сценаристы Comedy Club перешли в конкурирующий телехолдинг
Технологии и медиа, 11:26
0
Сценаристы Comedy Club перешли в конкурирующий телехолдинг
Телехолдинги продолжают переманивать друг у друга кадры. В сентябре на работу в «СТС Медиа» перешли сценаристы принадлежащего «Газпром-Медиа» Comedy Club. Ранее лицами СТС стали звезды ТНТ Сергей Светлаков и Александр Незлобин
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Группа авторов программы Comedy Club, выходящей на канале ТНТ (входит в «Газпром-Медиа»), в новом телевизионном сезоне ​будет создавать юмористический контент для холдинга «СТС Медиа», управляющего СТС, «Домашним», «Че», CTC Love и CTC Kids. Об этом сообщил РБК источник на медиарынке и подтвердил генпродюсер телеканала СТС Антон Федотов.

Команда под руководством Радиона Бигулаева приступила к работе 19 сентября, уточнил Федотов. Бигулаев — один из авторов Comedy Club, рассказывал в интервью журналисту Юрию Дудю художественный руководитель и «резидент» Comedy Club Гарик Мартиросян. До прихода в Comedy в 2013 году Бигулаев ​был художественным руководителем владикавказской команды КВН «Пирамида». «Авторская группа [Comedy Club], несмотря на слухи, которые ползут по стране, — это не миллиарды, а несколько человек. Их можно пересчитать по пальцам», — говорил тогда Мартиросян.

В возглавляемую Бигулаевым авторскую группу входят, в частности, сценаристы Тимур Аристанбаев, Сергей Кашников, Дмитрий Добролюбов, Артем Кирсанов, Алексей Леонов и Александр Иванченко. В этом составе они сотрудничали с Comedy Club последние три года, в основном писали шутки для резидентов, уточнил РБК лидер группы.

Представитель Comedy Club Саадат Бурханова не ответила на вопросы РБК.

Команда Бигулаева преимущественно будет работать над проектами для телеканала СТС, первым из которых станет перезапуск юмористического шоу «Слава Богу, ты пришел!», сообщил Федотов.

Это шоу выходило на СТС в 2006–2010 годах. О его возвращении в эфире было объявлено в июле. К перезапуску, как заявлял «СТС Медиа», будут привлечены популярные комедийные актеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин. Ранее они сотрудничали с телеканалом ТНТ, но с июля перешли в «СТС Медиа».

«Газпром-Медиа» начинает

В октябре прошлого года крупнейшие российские телехолдинги договорились не переманивать друг у друга кадры, а также шоу и сериалы, писали «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Поводом для обсуждения стал запуск нового федерального канала «Газпром-Медиа» «Супер». В нем принимали участие генпродюсеры студии Yellow, Black & White Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Денис Жалинский. До этого студия была основным производителем контента для телеканала СТС: сериалы «Кухня», «Отель Элеон», шоу «Шесть кадров» и др. В конце прошлого года основатели YBW перешли на работу в «Газпром-Медиа».

Проект Comedy Club выходит на ТНТ с апреля 2005 года. Через год после старта телешоу российский Forbes оценил его доходы в $3,5 млн, поместив на 9-е место своего рейтинга 50 самых богатых отечественных звезд (учитываются не только доходы знаменитостей, но и интерес публики). Участниками этого рейтинга позже становились «резиденты» Comedy Club Гарик Мартиросян, Семен Слепаков, Павел Воля. Последний занимает 46-ю строчку прошлогоднего рейтинга Forbes. По оценке издания, в период с 1 июня 2016-го по 31 мая 2017 года он заработал $1,2 млн.

В 2011 году «Газпром-Медиа» купил за 10,3 млрд руб. (примерно $327 млн по тогдашнему курсу) 75% производителя Comedy Club. В конце 2017-го холдинг увеличил свою долю до 100%.

С момента запуска Comedy Club во многом обеспечивает успех ТНТ. Например, в прошлом году в целевой аудитории ТНТ — зрители 14–44 лет — средняя доля всех выпусков Comedy Club с учетов повторов и нестандартных проектов (The best of, Jurmala music и т.д.) равнялась, по данным Mediascope, 11,6%. Иными словами, программу смотрели 11,6% всех россиян указанного возраста, у кого в тот момент был включен телевизор. В январе—августе текущего года этот показатель был равен 10,4%. У всего канала ТНТ среднесуточная доля целевой аудитории была в прошлом году 10,6%, в январе—августе этого года — 9,9% соответственно.

Автор: Мария Истомина.
Теги: «СТС Медиа» , «Газпром-Медиа» , Comedy Club
Главное
Следствие попросило отпустить из-под ареста сестер Хачатурян Общество
Материалы по теме
Светлаков и Незлобин уйдут с ТНТ и станут эксклюзивными лицами СТС Технологии и медиа
Конкурирующие холдинги создадут разные продолжения сериала «Отель Элеон» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter