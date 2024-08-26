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Война санкций ,  
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Сервис создания заметок Notion закроет аккаунты пользователям из России

Сюжет
Война санкций
Платформа для заметок, списков и таблиц закроет аккаунты российских пользователей с 9 сентября. Это связано с американскими санкциям в сфере компьютерного софта
Фото: sdx15 / Fotodom / Shutterstock
Фото: sdx15 / Fotodom / Shutterstock

Сервис для создания заметок и баз данных Notion уйдет из России 9 сентября, говорится на его сайте. Компания заявила, что это связано с американскими санкциями, которые запрещают доступ из России к определенному ПО.

Платформа с этой даты закроет рабочие пространства пользователей, которые находятся в России, и запретит доступ к возможностям сервиса с территории страны.

«Затронутые пользователи смогут получить доступ к своим рабочим пространствам до 8 сентября 2024 года. 9 сентября 2024 года рабочие пространства перестанут быть доступными», — заявила компания.

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Фото:Chris Hondros / Getty Images

Ограничения в сфере IT Вашингтон ввел против России в середине июня. Соединенные Штаты решили запретить предоставление любому лицу в России услуг по консультированию и проектированию в области IT, услуг IT-поддержки и облачных услуг для программного обеспечения, предназначенного для управления предприятием, а также софта для проектирования и производства.

Notion был запущен в 2016 году. В нем можно писать заметки, создавать «доски» с задачами, таблицы, базы данных, найти шаблоны для проектов и задач. Кроме того, в нем можно делиться страницами с другими пользователями, что позволяет работать над ними совместно. В приложении также появился искусственный интеллект, который может дать подсказки и помочь с формированием списка задач.

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сервисы заметки санкции Notion
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