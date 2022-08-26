Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 59,6 (+0,09) Инвестиции, 25 авг, 16:07
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 59,77 (-0,23) Инвестиции, 25 авг, 16:07
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 07:30
РЭО предложил отказаться от пластиковой упаковки для букетов с 1 сентября Общество, 07:20
Шольц поддержал идею Байдена не давать Киеву оружие для ударов по России Политика, 07:07
«Дочка» МТС не исключила IPO через 2,5 года Технологии и медиа, 07:05
Основатель VisionLabs — РБК: «Замены картам Nvidia нет, это наша боль» Технологии и медиа, 07:00
Посольство сочло домыслами данные Госдепа о «фильтрационных лагерях» Политика, 06:40
Россияне стали чаще покупать кофе, чай и сахарозаменитель онлайн Бизнес, 06:30
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 06:28
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Кандидатом на портфель розничных кредитов Ситибанка стал «Уралсиб» Финансы, 06:00
Зеленский предупредил о самой сложной зиме в истории Украины Политика, 05:38
«Коммерсантъ» узнал о продаже Mercedes-Benz завода в Подмосковье Бизнес, 05:07
Россияне стали чаще отказываться от полиграфа при приеме на работу Общество, 05:00
Насколько дешевле привезти авто из-за границы. Список популярных моделей Авто, 05:00
Премьер Косово назвал осень «решающей» в вопросе отношений с Сербией Политика, 04:24
Технологии и медиа ,  
0 

«Дочка» МТС не исключила IPO через 2,5 года

MTS AI рассматривает возможность выхода на Мосбиржу в первой половине 2025 года
«Дочка» МТС — MTS AI — может выйти на Московскую биржу в первой половине 2025 года. До этого момента она намерена совершить несколько приобретений и не исключает привлечение стратегических инвесторов
МТС MTSS ₽236,4 +1,96% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центр искусственного интеллекта МТС (MTS AI) рассматривает возможность выхода на Московскую биржу, рассказал в интервью РБК глава этого центра Александр Ханин. По его словам, IPO предположительно может состояться в первой половине 2025 года.

Сейчас MTS AI на 100% принадлежит МТС. Но до конца сентября долю «от 10%» в компании должны получить Ханин и Иван Лаптев в рамках завершения сделки по покупке разработчика систем распознавания лиц VisionLabs. Об этой сделке МТС объявила в конце прошлого года. Сумма сделки составляла примерно 7 млрд руб., или $100 млн, но финальное значение зависело от выполнения целевых показателей, его должны были определить позже. Ханин и Лаптев владели 51,77% VisionLabs, но размер пакета, который они получат в MTS AI, ранее не сообщался. Как рассказал Ханин в интервью РБК, они также планируют запустить в MTS AI опционную программу для команды, на которую хотят заложить до 30% акций компании.

Основатель VisionLabs — РБК: «Замены картам Nvidia нет, это наша боль»
Технологии и медиа
Александр Ханин

Глава MTS AI также сообщил, что помимо доли в этой компании они с Лаптевым претендуют на долю в международном фонде, который сейчас создают вместе с МТС. «По структуре владения в международном бизнесе пока идут переговоры. Она может отличаться от той, которая будет в MTS AI, потому что планируем привлекать инвесторов по модели венчурного фонда», — рассказал он. Изначально предполагалось, что такой фонд будет создаваться на базе Intema — одной из «дочек» МТС, зарегистрированной в Люксембурге. Но сейчас его штаб-квартиру переносят в ОАЭ. При выборе потенциальных инвесторов для венчурного фонда предпочтение будет отдаваться финансовым инвесторам.

Для MTS AI рассматривается вариант привлечения стратегических инвесторов, которые смогут «привнести в компанию новый бизнес и новые возможности». При этом МТС, скорее всего, останется мажоритарным акционером. При этом в ближайшее время MTS AI намерена заняться поиском компании для поглощения и инвестиций в России и СНГ. До конца года компания планирует подписать три сделки, но детали не раскрываются.

Структура МТС купит разработчика системы оплаты «лицом» в метро и банках
Технологии и медиа
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Среди интересных компании технологий глава MTS AI назвал биометрию, распознавание и синтез речи, промышленную аналитику, применение искусственного интеллекта в медицине, синтез и анализ контента, дополненную и виртуальную реальность (AR/VR), граничные вычисления (edge computing, производятся на конечных устройствах, что сокращает время отклика по сравнению с вычислениями, производящимися в дата-центрах. — РБК), управляемый искусственным интеллектом интернет вещей (AIoT) и др.

Читайте на РБК Pro
Pro
Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix
Саммари
Pro x The Economist
Фото: Feng Li - Pool / Getty Images Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Фото: Kelly Sullivan / Getty Images Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Снизились ли зарплаты в западных фармкомпаниях, оставшихся в России
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне
Статьи

Сейчас на Московской бирже торгуются акции МТС. А до недавнего времени ADR компании также торговались на Нью-Йоркской бирже, но из-за требований российских властей в середине июля она была вынуждена инициировать процедуру делистинга (бумаги были исключены из котировального списка 8 августа). Глава МТС Вячеслав Николаев недавно говорил, что у компании появилось много бизнес-линий, которые «самостоятельно будут способны выходить на различные биржи». Среди других «дочек» МТС, которые могут провести IPO, — МТС Банк. О такой возможности в июне 2021 года в интервью РБК рассказывал Владимир Евтушенков, основной владелец АФК «Система», которая контролирует МТС. На тот момент он говорил, что выход банка на биржу может состояться уже в 2022 году.

Авторы
Теги
Анна Балашова Анна Балашова
МТС Московская биржа IPO искусственный интеллект
Материалы по теме
МТС и «Яндекс» не увидели проблем в работе суперкомпьютеров из-за Nvidia
Технологии и медиа
МТС запустил продажу б/у смартфонов
Технологии и медиа
МТС провела крупную закупку телеком-оборудования в первом квартале
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter