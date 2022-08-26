«Дочка» МТС не исключила IPO через 2,5 года

«Дочка» МТС — MTS AI — может выйти на Московскую биржу в первой половине 2025 года. До этого момента она намерена совершить несколько приобретений и не исключает привлечение стратегических инвесторов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центр искусственного интеллекта МТС (MTS AI) рассматривает возможность выхода на Московскую биржу, рассказал в интервью РБК глава этого центра Александр Ханин. По его словам, IPO предположительно может состояться в первой половине 2025 года.

Сейчас MTS AI на 100% принадлежит МТС. Но до конца сентября долю «от 10%» в компании должны получить Ханин и Иван Лаптев в рамках завершения сделки по покупке разработчика систем распознавания лиц VisionLabs. Об этой сделке МТС объявила в конце прошлого года. Сумма сделки составляла примерно 7 млрд руб., или $100 млн, но финальное значение зависело от выполнения целевых показателей, его должны были определить позже. Ханин и Лаптев владели 51,77% VisionLabs, но размер пакета, который они получат в MTS AI, ранее не сообщался. Как рассказал Ханин в интервью РБК, они также планируют запустить в MTS AI опционную программу для команды, на которую хотят заложить до 30% акций компании.

Глава MTS AI также сообщил, что помимо доли в этой компании они с Лаптевым претендуют на долю в международном фонде, который сейчас создают вместе с МТС. «По структуре владения в международном бизнесе пока идут переговоры. Она может отличаться от той, которая будет в MTS AI, потому что планируем привлекать инвесторов по модели венчурного фонда», — рассказал он. Изначально предполагалось, что такой фонд будет создаваться на базе Intema — одной из «дочек» МТС, зарегистрированной в Люксембурге. Но сейчас его штаб-квартиру переносят в ОАЭ. При выборе потенциальных инвесторов для венчурного фонда предпочтение будет отдаваться финансовым инвесторам.

Для MTS AI рассматривается вариант привлечения стратегических инвесторов, которые смогут «привнести в компанию новый бизнес и новые возможности». При этом МТС, скорее всего, останется мажоритарным акционером. При этом в ближайшее время MTS AI намерена заняться поиском компании для поглощения и инвестиций в России и СНГ. До конца года компания планирует подписать три сделки, но детали не раскрываются.

Среди интересных компании технологий глава MTS AI назвал биометрию, распознавание и синтез речи, промышленную аналитику, применение искусственного интеллекта в медицине, синтез и анализ контента, дополненную и виртуальную реальность (AR/VR), граничные вычисления (edge computing, производятся на конечных устройствах, что сокращает время отклика по сравнению с вычислениями, производящимися в дата-центрах. — РБК), управляемый искусственным интеллектом интернет вещей (AIoT) и др.

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Сейчас на Московской бирже торгуются акции МТС. А до недавнего времени ADR компании также торговались на Нью-Йоркской бирже, но из-за требований российских властей в середине июля она была вынуждена инициировать процедуру делистинга (бумаги были исключены из котировального списка 8 августа). Глава МТС Вячеслав Николаев недавно говорил, что у компании появилось много бизнес-линий, которые «самостоятельно будут способны выходить на различные биржи». Среди других «дочек» МТС, которые могут провести IPO, — МТС Банк. О такой возможности в июне 2021 года в интервью РБК рассказывал Владимир Евтушенков, основной владелец АФК «Система», которая контролирует МТС. На тот момент он говорил, что выход банка на биржу может состояться уже в 2022 году.