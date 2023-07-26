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В Турции создали первую «умную» подводную мину большого радиуса действия

Первая в мире «умная» подводная мина большого радиуса действия разработана в Турции
«Умную» мину смогут с больших высот сбрасывать самолеты и беспилотники, а благодаря акустическому поглотителю ее могут не засечь радары в воде. Процессы разработки завершаются, ожидается, что тестирование начнется в этом году

В Турции создали первую в мире «умную» подводную мину большого радиуса действия (UCA), которую можно сбрасывать с больших высот с истребителей F-16 и беспилотников Akinci и Aksungur, что делает ее недосягаемой для мало- и средневысотных средств противовоздушной обороны, сообщает Star.

Разработку представят на проходящей в Стамбуле международной выставке оборонной промышленности (IDEF-2023). Мину создали специалисты Турецкой компании машиностроительной и химической промышленности (MKE), фирмы KOC Defense и Совета по технологическим исследованиям (TUBITAK), который входит в Турецкий научно-исследовательский институт оборонной промышленности (SAGE).

Цель проекта, как отмечают разработчики, превратить бомбы общего назначения MK-84 в наступательные морские мины. Для этого создатели мины интегрировали в нее комплект крылатого наведения (Gokce), минно-пусковое устройство и интеллектуальную начинку для обнаружения и классификации целей.

В публикации говорится, что аэродинамические характеристики UCA позволят самолетам и дронам удаленно устанавливать мины на выходах из военно-морских баз противника и на транзитных путях, не рискуя попасть под огонь. Боеприпас помимо прочего обладает акустическим поглотителем, который позволяет мине оседать на морском дне без обнаружения гидролокаторами.

Ожидается, что процессы разработки будут завершены в ближайшее время, а тестирование начнется в течение этого года.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Турция мина
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