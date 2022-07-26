«Яндекс» увеличил долю в поиске на устройствах Android и iOS

Во втором квартале доля «Яндекса» в поиске на Android достигла 62%, на iOS — почти 50%

Во втором квартале рекламные доходы «Яндекса» выросли на 22%, доля в поиске на устройствах Android приблизилась к 62%, iOS — к 50%. Эксперты объясняют динамику снижением активности Google, а также запретом ряда соцсетей в России

Фото: Арсений Несходимов для РБК

Во втором квартале доля «Яндекса» в поиске в России выросла на 2,4 процентных пункта (п.п.) относительно аналогичного периода прошлого года и составила 62,1%, говорится в отчете головной компании группы Yandex N.V., опубликованном во вторник, 26 июля.

Доля поисковых запросов на устройствах Android выросла на 2,4 п.п. и составила 61,9%, на iOS — увеличилась на 6,2 п.п., до 48,4%. В предыдущем квартале эти показатели также росли, но менее заметно: общая доля поиска увеличилась на 1 п.п., до 61%; доля на Android — на 0,6 п.п., до 59,9%; на iOS — на 4,2 п.п., до 46,1%. Выручка сегмента «Поиск и портал» выросла на 31%, до 51,2 млрд руб. Представитель «Яндекса» связал рост доли в поиске во втором квартале «c улучшением его качества и инвестициями в развитие».

Общая выручка Yandex N.V. во втором квартале увеличилась на 45%, до 117,75 млрд руб. При этом рекламная выручка увеличилась на 22% и составила 48,4 млрд руб. Как пояснил представитель «Яндекса», рост рекламной выручки связан с «хорошей динамикой развития рекламной сети и основного бизнеса — поиска». Наибольший вклад в рост этих направлений внес сегмент малого и среднего бизнеса. «Несмотря на существенное сокращение рынка онлайн-рекламы во втором квартале, нам удалось успешно побороться за перераспределяемые рекламные бюджеты — во многом благодаря постоянному улучшению наших рекламных технологий и продуктов», — указал представитель компании.

Ранее вице-президент рекламной группы «Родная речь» Сергей Белоглазов оценивал, что на телевидении падение рекламных сборов во втором квартале может достичь 30–40%, а по итогам всего года ТВ-бюджеты снизятся на 25–35%. Основная причина — приостановка любой маркетинговой активности в России со стороны транснациональных корпораций.

С апреля 2021 года на всех продаваемых в России смартфонах, планшетах и компьютерах должны устанавливаться российские приложения, в том числе поисковая система. В качестве такой системы правительство выбрало поиск «Яндекса». Однако аналитик по сектору телекоммуникаций, медиа и технологий Владимир Беспалов не связывает рост доли «Яндекса» в поиске с требованием о предустановке. По его мнению, доля компании увеличивается в связи с тем, что «зарубежные площадки играют все меньшую роль в России». «Предустановка браузера «Яндекса» на устройства могла повлиять, но все же стоит рассматривать факторы комплексно. Доля поиска росла и раньше. Сейчас произошло ускорение роста», — рассуждает Беспалов.

При этом рост рекламных доходов «Яндекса» он связал в том числе с тем, что в начале весны свои площадки для размещения рекламы закрыли Google, а также Facebook и Instagram, которые принадлежат Meta Platforms (была признана экстремистской организацией и запрещена в России). «Часть рекламодателей перешли на другие площадки, такие как «Яндекс» и VK», — указал Беспалов.

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Google приостановила продажу онлайн-рекламы в России 4 марта, после того как Роскомнадзор заявил, что обнаружил недостоверную информацию в контекстной рекламе Google Ads «о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины» в ходе военной спецоперации. После признания Meta экстремистской организацией в конце марта размещение рекламы на Facebook и Instagram для российских рекламодателей стало опасным с правовой точки зрения. При этом сами соцсети были заблокированы в России.

По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, рост доли поиска «Яндекса» в основном связан со снижением активности Google, который свернул и маркетинговые, и денежные операции. «Скорее всего, в дальнейшем тренд продолжится, на Google оказывается давление со стороны регуляторов, поэтому влияние «Яндекса» будет продолжать усиливаться», — считает эксперт.

В сегменте электронной коммерции, райдтеха и доставки (включает показатели «Яндекс.Маркета», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еды» и др.) выручка Yandex N.V. выросла на 53%, до 56,5 млрд руб. В сегменте «Плюс и развлекательные сервисы» («Яндекс.Плюс», «Яндекс.Музыка», «Кинопоиск» и др.) выручка увеличилась на 50%, до 6,2 млрд руб. Тот же показатель в сегменте прочих бизнес-юнитов и инициатив (подразделение беспилотных автомобилей, «Дзен», Yandex Cloud и др.) увеличился на 107%, до 10,2 млрд руб. Как отмечается в сообщении компании, рост в основном был связан с увеличением доходов в сегменте устройств, облачном и образовательном бизнесах. При этом сегмент устройств и Yandex Cloud впервые получил положительную скорректированную EBITDA.

Общий скорректированный показатель EBITDA Yandex N.V. во втором квартале увеличился в 4,5 раза, до 25,7 млрд руб. Чистая прибыль составила 8 млрд руб. вместо убытка в 4,7 млрд руб. год назад.