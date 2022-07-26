«Яндекс» увеличил долю в поиске на устройствах Android и iOS

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 59,41 (+0,73) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 58,66 (+0,88) Инвестиции, 15:58
McDonald's списал с баланса $1,3 млрд из-за продажи бизнеса в России Бизнес, 16:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:15
МСД станет платным для транзитных машин и бесплатным для москвичей Общество, 16:14
Жена Шрёдера раскрыла цель его визита в Москву Политика, 16:11
ФАС оштрафовала Google на 2 млрд руб. из-за правил блокировки на YouTube Бизнес, 16:02
Пора заняться математикой: что поможет натренировать мозг Pro, 16:00
Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи Политика, 16:00
Роспотребнадзор призвал людей из групп риска соблюдать COVID-ограничения Общество, 15:54
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 15:50
В России не станут возобновлять доступ иностранцам к электронным визам Политика, 15:48
«Яндекс» увеличил долю в поиске на устройствах Android и iOS Технологии и медиа, 15:48
В FIDE рассказали о сроках чемпионского матча Непомнящего Спорт, 15:45
Бывший спортдиректор «Спартака» опроверг возвращение в ПСЖ Спорт, 15:40
Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом Политика, 15:39
Технологии и медиа ,  
0 

«Яндекс» увеличил долю в поиске на устройствах Android и iOS

Во втором квартале доля «Яндекса» в поиске на Android достигла 62%, на iOS — почти 50%
Во втором квартале рекламные доходы «Яндекса» выросли на 22%, доля в поиске на устройствах Android приблизилась к 62%, iOS — к 50%. Эксперты объясняют динамику снижением активности Google, а также запретом ряда соцсетей в России
«Яндекс» YNDX ₽2 135,2 +8,22% Купить
Фото: Арсений Несходимов для РБК
Фото: Арсений Несходимов для РБК

Во втором квартале доля «Яндекса» в поиске в России выросла на 2,4 процентных пункта (п.п.) относительно аналогичного периода прошлого года и составила 62,1%, говорится в отчете головной компании группы Yandex N.V., опубликованном во вторник, 26 июля.

Доля поисковых запросов на устройствах Android выросла на 2,4 п.п. и составила 61,9%, на iOS — увеличилась на 6,2 п.п., до 48,4%. В предыдущем квартале эти показатели также росли, но менее заметно: общая доля поиска увеличилась на 1 п.п., до 61%; доля на Android — на 0,6 п.п., до 59,9%; на iOS — на 4,2 п.п., до 46,1%. Выручка сегмента «Поиск и портал» выросла на 31%, до 51,2 млрд руб. Представитель «Яндекса» связал рост доли в поиске во втором квартале «c улучшением его качества и инвестициями в развитие».

Общая выручка Yandex N.V. во втором квартале увеличилась на 45%, до 117,75 млрд руб. При этом рекламная выручка увеличилась на 22% и составила 48,4 млрд руб. Как пояснил представитель «Яндекса», рост рекламной выручки связан с «хорошей динамикой развития рекламной сети и основного бизнеса — поиска». Наибольший вклад в рост этих направлений внес сегмент малого и среднего бизнеса. «Несмотря на существенное сокращение рынка онлайн-рекламы во втором квартале, нам удалось успешно побороться за перераспределяемые рекламные бюджеты — во многом благодаря постоянному улучшению наших рекламных технологий и продуктов», — указал представитель компании.

«Яндекс» полностью возобновил наем сотрудников
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее вице-президент рекламной группы «Родная речь» Сергей Белоглазов оценивал, что на телевидении падение рекламных сборов во втором квартале может достичь 30–40%, а по итогам всего года ТВ-бюджеты снизятся на 25–35%. Основная причина — приостановка любой маркетинговой активности в России со стороны транснациональных корпораций.

С апреля 2021 года на всех продаваемых в России смартфонах, планшетах и компьютерах должны устанавливаться российские приложения, в том числе поисковая система. В качестве такой системы правительство выбрало поиск «Яндекса». Однако аналитик по сектору телекоммуникаций, медиа и технологий Владимир Беспалов не связывает рост доли «Яндекса» в поиске с требованием о предустановке. По его мнению, доля компании увеличивается в связи с тем, что «зарубежные площадки играют все меньшую роль в России». «Предустановка браузера «Яндекса» на устройства могла повлиять, но все же стоит рассматривать факторы комплексно. Доля поиска росла и раньше. Сейчас произошло ускорение роста», — рассуждает Беспалов.

При этом рост рекламных доходов «Яндекса» он связал в том числе с тем, что в начале весны свои площадки для размещения рекламы закрыли Google, а также Facebook и Instagram, которые принадлежат Meta Platforms (была признана экстремистской организацией и запрещена в России). «Часть рекламодателей перешли на другие площадки, такие как «Яндекс» и VK», — указал Беспалов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Пора заняться математикой: что поможет натренировать мозг
Инструкции

Google приостановила продажу рекламы в России
Бизнес
Фото:Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Global Look Press

Google приостановила продажу онлайн-рекламы в России 4 марта, после того как Роскомнадзор заявил, что обнаружил недостоверную информацию в контекстной рекламе Google Ads «о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины» в ходе военной спецоперации. После признания Meta экстремистской организацией в конце марта размещение рекламы на Facebook и Instagram для российских рекламодателей стало опасным с правовой точки зрения. При этом сами соцсети были заблокированы в России.

По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, рост доли поиска «Яндекса» в основном связан со снижением активности Google, который свернул и маркетинговые, и денежные операции. «Скорее всего, в дальнейшем тренд продолжится, на Google оказывается давление со стороны регуляторов, поэтому влияние «Яндекса» будет продолжать усиливаться», — считает эксперт.

В сегменте электронной коммерции, райдтеха и доставки (включает показатели «Яндекс.Маркета», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еды» и др.) выручка Yandex N.V. выросла на 53%, до 56,5 млрд руб. В сегменте «Плюс и развлекательные сервисы» («Яндекс.Плюс», «Яндекс.Музыка», «Кинопоиск» и др.) выручка увеличилась на 50%, до 6,2 млрд руб. Тот же показатель в сегменте прочих бизнес-юнитов и инициатив (подразделение беспилотных автомобилей, «Дзен», Yandex Cloud и др.) увеличился на 107%, до 10,2 млрд руб. Как отмечается в сообщении компании, рост в основном был связан с увеличением доходов в сегменте устройств, облачном и образовательном бизнесах. При этом сегмент устройств и Yandex Cloud впервые получил положительную скорректированную EBITDA.

Общий скорректированный показатель EBITDA Yandex N.V. во втором квартале увеличился в 4,5 раза, до 25,7 млрд руб. Чистая прибыль составила 8 млрд руб. вместо убытка в 4,7 млрд руб. год назад.

Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
При участии
Сергей Соболев
«Яндекс» реклама поиск выручка
Материалы по теме
«Яндекс» полностью возобновил наем сотрудников
Бизнес
Meta обжаловала признание ее экстремистской организацией
Технологии и медиа
Стали известны аргументы для признания Meta экстремистской организацией
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter